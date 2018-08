Amerikansk våpenlobby trosser dom – selger oppskrift for å 3D-printe pistoler

Våpenlobbygruppen Defense Distributed har begynt å selge en oppskrift på 3D-printing av pistoler etter at en føderal domstol forbød offentlig spredning.

Det bekrefter grunnlegger og eier av den Texas-baserte gruppen Cody Wilson. Han sier samtidig at de har fått nesten 400 bestillinger tirsdag morgen, flere av dem betalt med kryptovaluta.

– Alle som vil ha disse filene, kommer til å få dem, sier Wilson og tilbyr kjøperne selv å bestemme prisen for oppskriften.

Totalt 19 stater og Washington D.C. gikk sammen om et søksmål for å ulovliggjøre en avtale som ble inngått mellom Defense Distributed og det amerikanske utenriksdepartementet i juli. Etter en midlertidig forføyning fikk de denne uken medhold da en føderal dommer i Seattle forbød våpenlobbygruppen å legge oppskriften ut på internett.

Selger likevel

Kritikerne av 3D-printede skytevåpen viser til at hvem som helst kan lage dem, at de ikke blir registrert og at de derfor heller ikke kan spores. Siden våpnene er av hard plast og ikke metall, fryktes det også at de kan smugles gjennom sikkerhetskontroller uten at det oppdages.

I dommen heter det at det er de 3D-printede våpnenes evne til ikke å kunne spores som gjør dem særlig farlige. Dommen tolker Wilson som at han og hans gruppe har lov til å selge oppskriften.

– Avgjørelsen betyr at filene ikke kan lastes opp på internett, men de kan bli sendt på epost, i posten eller på annet sikkert vis, sier han.

Tolkes ulikt

Statsadvokat Bob Ferguson, som førte saken for de 19 delstatene, mener Defense Distributed bryter forbudet ved å selge oppskriften.

– Takket være vårt søksmål er det igjen ulovlig å publisere nedlastbare våpenfiler på internett. Jeg stoler på at regjeringen sørger for at Cody Wilson, en selverklært «kryptoanarkist», holdes ansvarlig for sine handlinger, sier Ferguson.

– Hvis de ikke gjør det, må president Trump holdes ansvarlig for enhver som blir skadd eller drept som følge av disse våpnene.

Wilson var den første som laget en pistol ved hjelp av en 3D-printer. Denne viste han fram i 2013. Oppskriften la han ut på Defense Distributeds nettside, der den ble lastet ned hundretusenvis av ganger.

Amerikanske myndigheter tvang deretter Wilson til å fjerne oppskriften fra nettsiden, og en fire år lang juridisk dragkamp fulgte.