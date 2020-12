Amerikanerne fortsatt skeptiske til elbiler – her er årsakene

Consumer Reports har spurt bilførere i USA om deres innstilling til batteridrevne modeller. 40 prosent er interessert, men ikke før de skal kjøpe sin neste bil.

For ikke så lenge siden var en relativt stor andel av forbrukerne i det amerikanske markedet skeptiske til elbiler. Men utviklingen har tatt reelle skritt de siste årene. Dette viser Consumer Reports nye undersøkelse gjennomført i år.

3392 amerikanere med førerkort deltok, og 31 prosent av dem oppga at de kunne vurdere å kjøpe en elbil på et eller annet tidspunkt i fremtiden. 71 prosent sa at de i det minste hadde interesse for elbiler – men flertallet er fortsatt avventende.

For bare 27 prosent kunne tenke seg å vurdere et elektrisk kjøretøy før deres neste bilkjøp – og 29 prosent oppga at de var helt uinteressert i å skaffe seg en elektrisk bil noensinne.

4 prosent vil ha elbil neste gang

Consumer Reports tolker det likevel som at de elektrifiserte kjøretøyene som beveger seg mot å bli «mainstream». Tross alt sa 4 prosent av deltakerne at de definitivt planla at deres neste kjøretøy skulle være en elektrisk bil. 40 prosent uttalte at de var interessert i å skaffe seg en elektrisk bil, men ikke som deres neste kjøretøykjøp.

Når det gjelder den store gruppen som «en gang i fremtiden» kan tenke seg å kjøpe en elbil, er det store forskjeller mellom generasjonene.

I gruppen «millennials« (født ca. 1982-96, også kalt generasjon Y) utgjør de 78 prosent, etterfulgt av generasjon X (ca. 1965-1981) på 70 prosent – mens baby-boom-generasjonen "(ca. 1946-1964) ligger på 66 prosent. Av åpenbare grunner er det bare 58 prosent av den «stille generasjonen» (født før 1945) som ser seg selv i en fremtidig elbil.

Infrastruktur et problem

Hovedformålet med undersøkelsen var å finne ut hvilke aspekter som hindrer forbrukerne i å bytte til elbiler, og to viktige områder var rekkevidde og tilgjengeligheten av ladestasjoner.

I undersøkelsen oppga omtrent halvparten at de ønsket å se modeller med en rekkevidde på minst 300 miles – tilsvarende 483 kilometer. Hvis man ser bort fra gruppen som definitivt planla en elbil ved neste kjøp, svarte omtrent halvparten av de gjenværende deltakerne at deres ønske om å kjøpe ble holdt tilbake av en utilstrekkelig ladeinfrastruktur.

For 43 prosent av de spurte handlet nølingen i stedet om en høy kjøpesum. 30 prosent hevdet at det skyldtes deres egen, utilstrekkelige kunnskap om elbiler – og for 28 prosent kom tvilen av at de manglet et sted å lade bilen hjemme.

Artikkelen ble først publisert av NyTeknik.