Alle metrobussene må bygges om: Fukt tok knekken på det elektriske anlegget

Adresseavisen forteller at det belgiske selskapet Van Hool den neste måneden skal bygge om de 57 såkalt metrobussene som ble levert tidligere i år. Bussene er hybrider som går både på biodiesel og strøm.

Undersøkelsene etter brannen gjør at selskapet nå sier de er sikre på årsaken. Brannen i metrobussen skyldes kortslutning i gulvvarmen på grunn av fukt som har trengt inn og forårsaket en kortslutning.

Frode Myre, daglig leder i Busnor, sier til avisa at de er helt sikre på at brannen oppsto i de elektriske ledningene som går til gulvvarmen på bussene.

Bussen sto parkert i depotet, da brannen startet. Dagen før skal det ifølge Adresseavisen ha luktet brent i en tilsvarende buss, som da ble tømt for passasjerer. Busnor tror problemet er det samme i disse bussene.

Det vil ta om lag én måned å bygge om bussene, og selskapet lover at det ikke skal gå ut over rutetilbudet til de reisende – bortsett fra at varmen i gulvet blir slått av.

Metrobussene er ekstra lange; 24 meter mot rundt 18 meters lengde på «vanlige» leddbusser. Dermed har de også nesten 50 prosent større kapasitet, med plass til over 140 passasjerer. Liknende busser er satt inn i blant annet Malmø i Sverige og Belfast i Nord-Irland.

Satsingen er en del av bymiljøpakken i Trondheim, med mål om at veksten i persontransporten skal komme via kollektivtransport, sykling og gåing.

Ifølge Bussmagasinet som omtalte metrobussene for knapt to år siden, da det ble kjent at de skulle tas i bruk, har de ekstra lange bussene sitt opphav i byer i Sør-Amerika og i Istanbul. Ifølge magasinet er busstypen som regel brukt på steder hvor biltrafikken og metrobussene er adskilt.