Alle amerikanere må over på elbil om USA skal overholde Parisavtalen

USAs president Joe Bidens topprådgivere jobber for tiden med en nasjonal plan for å redusere nasjonale klimagassutslipp, som forventes å bli presentert i april.

Og presidenten bør sikte mot å redusere utslippene med rundt 60 prosent innen 2030, noe som tilsvarer 2005-nivå, ifølge den siste analysen fra Climate Action Tracker, CAT.

Dette er hva det vil kreve hvis verdenslandene skal ha en sjanse til å leve opp til målet med Parisavtalen om å begrense den globale temperaturstigningen til 1,5 grader.

Må kutte 57–63 prosent

Den siste analysen fra CAT, som regelmessig publiserer analyser av om verdenslandene lever opp til sine forpliktelser til Parisavtalen, kom ut forrige uke og viste at USA må redusere sine klimagassutslipp med mellom 57 og 63 prosent for å oppnå målene.

Analysen har blant annet sett nærmere på Joe Bidens mål for den amerikanske transportsektoren, og spesielt salg og bruk av personbiler.

Biden har satt i gang omleggingen til grønn energi og har blant annet presentert planer om å legge om hele den amerikanske strømproduksjonen de neste 15 årene.

Men skal USA etterleve Parisavtalen, vil det kreve at alle amerikanske kjøretøyer som selges er være elektriske innen utgangen av dette tiåret, viser analysen.

Også i byggesektoren bør presidenten sette et mål om å redusere utslipp fra bygg med 60 prosent innen boligbygging og 70 prosent i næringsbygg. Dette er betydelig høyere enn presidentens nåværende mål om å halvere utslippene fra byggesektoren innen 2030.

Teknologisk utvikling bidrar

Målene vil kreve stor innsats, men er ikke umulige, sier Niklas Höhne fra New Climate Institute, som er en av organisasjonene bak CAT. Han peker blant annet på den raske utviklingen innen elektriske kjøretøyer.

– Hvis du tar klimaendringene på alvor, er det dette Biden må gjøre. Det er et spørsmål om politisk vilje. Det er allerede ting som er mulig nå, som vi ikke kunne forestille oss for noen år siden. Derfor er det også mulig å sette visjonære mål, selv om du ikke vet hvordan du skal nå de siste fem eller ti prosentene (av de nødvendige kuttene for å overholde Parisavtalen, red.), sier han til The Guardian.

President Biden har allerede forpliktet USA til et langsiktig mål om å bli karbonnøytralt innen 2050, men har ennå ikke presentert det såkalte nasjonalt bestemte bidraget (NDC), som beskriver hvert lands innsats for å redusere utslipp og tilpasse seg klimaendringene.

Bidragene skulle ha blitt levert i desember, men på grunn av covid-19 har flere nasjoner, inkludert USA, blitt forsinket. John Kerry, som er ansvarlig for klimaområdet under Biden, forventes å presentere planene på klimatoppmøtet, som blir ledet av USA, 22. april.

USA trakk seg fra Parisavtalen under regjeringsperioden til den tidligere amerikanske presidenten Donald Trump, men på sin første dag som president meldte Biden USA inn igjen i Paris-avtalen.

Artikkelen ble først publisert av Ingeniøren.