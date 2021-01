Klimaforskere: CO2-utslippene gjør det umulig å holde Parisavtalen

CO2 er allerede til stede i så store mengder i atmosfæren at det er uunngåelig at Parisavtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen til mindre enn to grader vil bli overskredet.

Det konkluderer en ny studie publisert i Nature Climate Change denne uken, etter forskerne har beregnet ineertiaen (tregheten) eller såkalt ‘committend warming’, som dekker effekten av tidligere CO2-utslipp på fremtidige stigende temperaturer. Studien er litt som å beregne en bil sin bremselengde.

Ifølge klimaforskere fra Texas A&M University, Lawrence Livermore National Lab og Nanjing University, kan effekten imidlertid bli forsinket i flere århundrer hvis land raskt klarer å få slutt på menneskeskapte utslipp fra kull, olje og naturgass, skriver AP News.

Tidligere anerkjente estimater av ‘comitted warming’ gir en økning i global temperatur på én grad Celsius sammenlignet med nivået før industrialisering. Den nye studien ‘Greater committed warming after accounting for the pattern effect’ anslår at dette er 2,3 grader.

Ikke konsensus

Forskerne har tatt med en rekke beregninger i studien som ikke har blitt tatt i betraktning tidligere, inkludert at forskjellige områder av kloden varmes opp med forskjellige hastigheter, og at områdene som ikke blir varmet opp like raskt vil ta igjen de andre.

For eksempel regnet forskere med at havet rundt Antarktis, det sørlige polhavet, med de lavtliggende skyene som reflekterer mer sollys vekk fra jorden, er litt kaldere enn andre steder, men at dette ikke kommer til å vare.

De fysiske lovene tilsier at skyene vil forsvinne når kloden varmes opp, men tidligere studier er basert på det faktum at de kaldere stedene fortsetter å være kaldere, forklarer Andrew Dessler, professor i klimaendringer ved Texas A&M University og medforfatter på den nye undersøkelsen, til AP News.

Imidlertid er det ingen vitenskapelig enighet om hvorvidt det ene eller det andre er riktig, bemerker AP News.

Global oppvarming kan utsettes

Selv om det ligger i kortene at kloden med den nåværende mengden CO2 i luften vil varmes opp mer enn Parisavtalen tar sikte på, betyr det ikke at alt er tapt i klimakampen, sier Andrew Dessler.



Hvis verden snart slutter å slippe ut CO2, kan den globale oppvarmingen bli forsinket så mye at den ikke kommer til å skje i løpet av de neste århundrene, noe som gir samfunnet tid til å tilpasse seg eller komme opp med teknologiske løsninger, sier han.

– Hvis vi ikke gjør det, vil vi bevege oss forbi (klimamålene, red. anm.) om noen tiår. Det er virkelig oppvarmingshastigheten som gjør klimaendringene så forferdelige. Hvis vi får et par graders teperaturstigning over 100.000 år, så blir det ikke så farlig. Det kan vi klare. Men får vi et par grader stigning over 100 år vil det være virkelig ille, sa han til AP News.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.