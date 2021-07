Aldri før har Norge produsert så mye kraft i vårmånedene

Produksjonen av kraft var på 35,9 terawattime (TWh) i 2. kvartal 2021. Det er 1,9 prosent høyere sammenlignet med 2. kvartal året før, og det høyeste nivået som er registrert for dette kvartalet i statistikken, ifølge SSB.

Selv om vindkraften har hatt en betydelig vekst de siste årene, er det fortsatt vannkraft som dominerer. Vannkraft utgjorde 93,1 prosent, mens varme- og vindkraft utgjorde henholdsvis 1,2 og 5,7 prosent.

Det var også stor etterspørsel etter kraft og høye spotpriser på strøm i 2. kvartal som har bidratt til den høye kraftproduksjonen.

Norge eksporterte 6,7 TWh strøm i 2. kvartal, mens det ble importert 2,2 TWh. Det ga et eksportoverskudd på 4,5 TWh, skriver SSB i meldingen.

Høy produksjon var også fulgt av høyt forbruk. Her ble det også rekord for kvartalet. Ikke minst skyldes det at temperaturen var ganske lav i både april og mai.

– En viktig forklaringsvariabel for strømforbruket i alminnelig forsyning er temperatur. Det kommer av at en stor andel av elektrisiteten brukes til oppvarming, forklarer SSB.