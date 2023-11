Alcoa vurderer å stenge ned på Sørlandet

I et brev til olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) ber Alcoa om et møte for å drøfte situasjonen på Lista. Der skriver de at full nedstenging er et av scenariene som vurderes.

Allerede i august i fjor varslet Alcoa stenging av én av tre produksjonslinjer, noe som reduserte strømforbruket tilsvarende. Dette vil fortsette ut 2023, ifølge bransjenettstedet Montel.

I brevet står det at Lista-verket fortsatt strever med tøffe marginer, og det forventes at 2024 kommer til å bli et spesielt krevende år.

Tirsdag varslet også silisium- og solcelleprodusenten Rec Solar at de legger ned virksomheten sin i Norge, og rundt 100 ansatte mister jobben i Kristiansand.

Trenger ny kraftavtale

Da strømpriskrisen inntraff, hadde Lista-anlegget bare fastprisavtaler for deler av strømforsyningen. Men Alcoa varslet at energisituasjonen ville bedres på slutten av 2022 fordi de hadde blitt enige med Statkraft om en ordning som ville gi bedre og mer forutsigbare energikostnader.

Energidirektør Ole Løfsnæs sier til Montel at Alcoa Lista trenger en ny kraftavtale for 2024 og at situasjonen er den mest alvorlige så lenge han har jobbet i selskapet.

Kraftprisen på Sørvestlandet (prisområde NO2) har hittil i år har ligget på 78,79 Euro/MWh. Alcoa Lista har et årlig forbruk på 2 TWh.

Løfsnæs har tidligere uttalt at den kraftintensive industrien i Norge vil slite med å overleve med langsiktige kraftavtaler på over 40 øre/kWh.

Bygger opp i Mosjøen

Samtidig som Alcoa stengte deler av produksjonen på Lista, investerte de 51 millioner dollar for å øke produksjonen i Mosjøen, som er i Norges billigste strømprisområde.

Løfsnæs sa da til TU at Alcoa vil øke virksomheten i nord så mye det lar seg gjøre, men at de har en plassbegrensning.

– Du kan ikke bare flytte på et aluminiumsverk, det er ikke så enkelt. (...) Det vi gjør, er jo egentlig å finne ut hvordan kan vi drive på en måte som er mest hensiktsmessig, uten at vi stenger ned fullstendig. Og enn så lenge går begge verkene, sa Løfsnæs.

Et annet element er at Alcoa har gått kraftig ut mot regjeringens forslag om å endre CO 2 -kompensasjonen (se faktaboks). Ordningen har allerede blitt langt dyrere enn antatt, og Klima- og miljødepartementet anslår at den vil koste 100 milliarder kroner i perioden 2021-2030.

«Når CO 2 -kompensasjonsordningen strammes inn, svekkes den internasjonale konkurranseevnen vår og faren for karbonlekkasje øker» skrev Alcoa da statsbudsjettet ble lagt fram.