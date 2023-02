Aktivister demonstrerer mot vindturbiner inne i Olje- og energidepartementet

I dag er det 500 dager siden Høyesterett slo fast at vindkraftanlegget på Fosen er ulovlig og at den er i strid med menneskerettighetene fordi den krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse. Samiske aktivister fra den kulturpolitiske organisasjonen NSR-Nuorat og Natur og ungdom demonstrerer mot at vindturbinene ikke er revet og at landet ikke er tilbakeført til reindriften.

Blant demonstrantene er artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen, leder i NSR-Nuorat Elle Nystad og leder i Natur og Ungdom Gina Gylver.

Høyesterett har tidligere uttalt at kjennelsen ikke automatisk medfører at vindmøllene må demonteres.

Krever at vindturbinene rives

– Vindturbinene på Fosen skal rives, og landet skal tilbakeføres til Fosen-samene. De har kjempet kampen mot vindindustrien og staten i rundt ti år. Vi er her i solidaritet med dem som ikke har så mye mer å gå på, og som er slitne etter alle statlige overgrep, sier Ella Marie Hætta Isaksen til NRK.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) kom selv og snakket med aktivistene.

Onsdag sa han til NTB at regjeringen først og fremst vil ha et nytt forvaltningsvedtak på plass slik at vindkraft og reindrift kan leve side om side.

– Det som kreves av oss nå, er å svare ut det Høyesterett egentlig ikke svarte på, nemlig hvordan en kan fatte et nytt forvaltningsvedtak der man har avbøtende tiltak for reindriftsnæringen og klarer å bevare urfolks rettigheter over tid. Vi må få på plass dette utredningsprogrammet, sa Aasland.

På spørsmål om hvorfor det ikke har skjedd noe til tross for at det har gått 500 dager, svarte Aasland:

– Jeg tok kontakt med vindkrafteierne, reindrifta, Sametinget og de involverte umiddelbart etter Høyesteretts kjennelse – nettopp for å få på plass rammene for hvordan vi skal gå fram.

Politiet er ikke bedt om å fjerne aktivistene

Aktivistene sier at de blir værende på departementet til de blir båret vekk.

Operasjonsleder Eirik Sandnes i Oslo politidistrikt sier til NTB at de er kjent med aksjonen, men at politiet ikke er på stedet.

– Vi har ikke fått anmodning fra departementet om at det er ønske om at vi foretar oss noe, sier han.