Aker Solutions sikrer milliardkontrakt på elektrifisering av Draugen

Aker Solutions har nå sikret seg kontrakten for ingeniørarbeid, innkjøp, konstruksjon og installasjon (EPCI) for elektrifiseringen av Draugen-plattformen.

Operatør Okea leverte før jul en utbyggingsplan, sammen med Equinor, for elektrifisering av Draugen og Njord. For Draugen innebærer det en utslippsreduksjon på 200.000 tonn CO 2 i året.

Kontrakten med Aker Solutions innebærer store modifikasjoner på den eksisterende plattformen, for at den skal kunne ta imot kraft fra land.

Selskapet opplyser at kontrakten er i kategorien «betydelig», som vil si at den er på mellom 2,5 og 4 milliarder kroner.

Totalt 7,3 milliarder

I pressemeldingen skriver Aker Solutions at de bokfører en ordreinngang på rundt 2,5 milliarder kroner i første kvartal i år.

Elektrifiseringen av de to feltene vil koste nærmere 7,3 milliarder kroner, som deles av de to lisensene. Njord-lisens andel er på i overkant av 3 milliarder kroner, mens Draugens andel er på litt over 4 milliarder kroner.

Prosjektet har allerede startet opp og skal etter planen fullføres i 2026. Det ledes fra Aker Solutions kontorer i Trondheim. Konstruksjonen vil gjennomføres ved verftet i Egersund.

80 MW i året

Prosjektet blir et samarbeid, hvor Okea får ansvaret for kraftinfrastrukturen fra land til Draugen, mens Equinor får ansvaret for kabelen fra Draugen til Njord og for de nødvendige oppgraderingene av Njord A.

Feltene vil kreve en kapasitet på opptil 80 MW i året, og vil kobles til strømnettet i Åfjord kommune, som også var anbefalingen fra Statnett og NVE.

Transformatoren som opereres av Tensio, har en kapasitet på 200 MW, og prosjektet utløser ikke behov for nettforsterkning.

Det er forventet at kabelen er klar til å plugges i i begynnelsen av 2027.

Draugen-lisensen har søkt om forlenget levetid til 2040. Selskapet mener elektrifiseringen vil resultere i lavere kostnader og bedre økonomi for feltet – som igjen vil gjøre det mer attraktivt å lete etter mer ressurser i området.