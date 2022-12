NVEs anbefalinger for elektrifisering av plattformene Draugen og Njord er klare

I innstillingen har NVE vurdert om nettanleggene oljeselskapet OKEA har søkt om er den beste løsningen for elektrifisering, dersom plattformene skal drives med kraft fra land.

– NVE har lagt fram en anbefaling til hvilken løsning som bør velges, dersom Olje- og energidepartementet sier ja til å elektrifisere disse plattformene. Alle som søker nettilknytning, har i utgangspunktet rett til å koble seg på strømnettet. Løsningen vi har anbefalt er den med minst negative virkninger for kraftsystemet, arealbruk og miljø, sier Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, i en pressemelding.

Ifølge NVE vil anleggene i forbindelse med elektrifiseringen primært påvirke Åfjord kommune, og deler av sjøområdene til Frøya kommune i Trøndelag.

– De aktuelle anleggene i Åfjord vil gi noen negative virkninger for naturtyper i form av skoghogst til kabeltrasé, samt potensielle virkninger for fiskeri og sårbar bunnfauna i sjø. NVE anbefaler derfor at det settes vilkår om en miljø-, transport- og anleggsplan, som drøftes med berørte kommuner, fylke og grunneiere.

Innstillingen fra NVE blir sendt videre til Olje- og energidepartementet, som tar den endelige beslutningen i saken.

