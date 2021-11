Aker Offshore Wind tester ny teknologi for å resirkulere turbinblader

Aker Offshore Wind melder torsdag morgen at de sammen med en rekke industri- og forskningspartnere har fått støtte fra britiske myndigheter til et pilotprosjekt, med mål om å utvikle Storbritannias første anlegg for å gjenvinne komponenter fra vindturbinblader.

Anlegget vil ha en prislapp på to millioner pund, nærmere 23 millioner kroner, og Innovate UK har nå tildelt 1,3 millioner pund til prosjektet. Aker Offshore Wind vil selv bidra med 500.000 pund.

Prosjektet skal teste ut en metode, utviklet av University of Strathclyde, for å separere glassfiber og epoxy-komponenter i kompositt, og hente ut glassfiberen. Denne skal så reprosesseres, formes og kan så bli gjenbrukt i annen industri.

Målet er å kommersialisere metoden, for å kunne gjøre resirkulering av kompositt i vindturbinblader normalen.

Havner på dynga

I dag havner det meste av brukte blader fra vindturbiner på dynga eller til energigjenvinning, fordi materialene som brukes, glassfiber og epoxyharpiks, er vanskelige å gjenvinne.

Dette skyldes blant annet at komposittmaterialene er blandet sammen for å sikre bladene lett vekt og stor holdbarhet, og har lenge blitt ansett som et stort problem for vindindustrien.

Det er ventet at det i 2050 vil være to millioner tonn avfall fra vindturbiner globalt, mens det i Storbritannia alene allerede er mer enn 100.000 tonn i året.

Prosjektpartnerne har bedt om støtte fra britiske myndigheter for å gjøre noe med problemet, samtidig som de planlegger å posisjonere Storbritannia som ledende på gjenvinning av turbinblader globalt, ved å modne frem denne teknologien.

Leder prosjektet

Pilotprosjektet er ledet av Aker Offshore Wind, men selskapet har fått med seg en rekke andre partnere i arbeidet, som handlesorganisasjonen Composites UK, forskere ved University of Strathclyde og Nottingham University, avfallskonsernet Suez, komposittleverandør GRP Solutions og komposittprodusent Cubis.

– Dette prosjektet vil være en viktig brikke i å akselerere arbeidet mot netto null avfall og utslipp, og viser at vi har forpliktet oss til bærekraft gjennom hele livssyklusen til et vindprosjekt, sier Sian Lloyd-Rees, daglig leder i Aker Offshore Wind UK.

Professor Sir Jim McDonald, rektor ved University of Strathclyde, påpeker i meldingen at vindenergi er en viktig faktor for å nå netto null utslipp, men at det også er essensielt at teknologien og materialene som brukes til å produsere den fornybare energien er så bærekraftige som de kan være.

– Vi har utviklet en ny prosess for resirkulering og gjenbruk av vindturbinblader, som kan bidra til å redusere avfall i fornybarsektoren, men også i annen industri, sier han.

Vil ha forbud

Fra før har danske Vestas, sammen med danske forskere, utviklet teknologi for å resirkulere turbinblader. Deres plan er at løsningen skal være kommersiell innen tre år. Men der Vestas jobber med løsninger for å resirkulere epoxy-materialene, jobber Aker nå med løsninger for glassfibermaterialet.

Over halvparten av materialet i slike turbinvinger er glassfiber, som i likhet med epoxy er vanskelig å gjenvinne.

Tidligere i år kom dessuten danske Ørsted med nyheten om at de vil ha slutt på deponeringen, og forplikter seg til å gjenbruke gamle blader, eller resirkulere materialene. Selskapet lover å slutte helt med å deponere blader.

Bransjeorganisasjonen WindEurope har dessuten foreslått et alleuropeisk forbud mot dumping av turbinblader. Ifølge organisasjonen skal så mye som 52.000 tonn med turbinblader skiftes ut innen 2030.

Aker Offshore Wind understreker i meldingen at de støtter forslaget om et forbud innen 2025, og mener det vil være et kritisk tiltak for å kunne sette en ny standard for industrien.