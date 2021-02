Aker lanserer hydrogensatsing: Aker Clean Carbon

Aker ASA melder i en børsmelding at deres Aker Horizons nå lanserer hydrogensatsingen Aker Clean Carbon, med mål om å industrialisere klimavennlig hydrogen og redusere CO2-utslipp.

Aker Horizons er investeringsselskapet som står som eier av 51 prosent av aksjene i både Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture.

Nyheten kommer dagen etter at selskapet, sammen med Yara og Statkraft, kom med nyheten om et samarbeid om en verdikjede for grønn hydrogen og ammoniakk, som starter med elektrifisering av ammoniakkfabrikken på Herøya.

5 GW innen 2030

Aker Clean Hydrogen skal utvikle, bygge, eie og drive utslippsfri hydrogenproduksjon, ved å utnytte kompetanse på tvers av Aker-gruppen.

Den nye satsingen har allerede ni prosjekter og prospekter i porteføljen, med en total kapasitet på 1,3 GW under utvikling, i tillegg til videre muligheter på 4,7 GW.

I tillegg til 450 MW-prosjektet på Herøya, skal hydrogenselskapet også ha prosjekter på gang sammen med Mainstream Renewable Power i Chile for å starte et marked for grønn hydrogen og ammoniakk her, og med Aker BioMarine for å legge til rette for utslippsfri skipsfart i Antarktis. Det skal også være flere prosjekter innen grønn ammoniakk i Norge.

Målet er at selskapet skal ha en installert kapasitet på 5 GW, og kutte mer enn 9 millioner tonn CO2, innen 2030.

– Industrialiseringen av hydrogenproduksjon starter nå. Med lanseringen av Aker Clean Hydrogen skaper Aker Horizons den første rendyrkede operatøren innen industriell skala for ren hydrogenproduksjon, som adresserer et enormt marked, klart for global vekst, med mulighet til å ha en beydelig effekt på CO2-reduksjon, sier Kristian Røkke, sjef i Aker Horizons, i meldingen.