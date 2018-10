Aker BP kjøper Equinors andel i King Lear-feltet

Aker BP har bladd opp nærmere 2 milliarder kroner for å overta Equinors andel i gass- og kondensatfeltet King Lear i Nordsjøen.

Det opplyser Aker BP i en børsmelding. Equinors andel i feltet, som ble oppdaget i 1989, utgjør hele 77,8 prosent.

Administrerende direktør Karl Johnny Hersvik i Aker BP sier i meldingen at King Lear-feltet er en av de største uutviklede oppdagelsene på norsk kontinentalsokkel.

Kan gi 100 millioner fat

«Det er en utmerket mulighet for Aker BP. Målet vårt er å utvikle Kong Lear-feltet som en satellitt til Ula-feltet», heter det i børsmeldingen. King Lear-prosjektet ligger rundt 20 kilometer nord for Ekofisk-feltet og rundt 50 kilometer sør for Ula.

Equinors områdedirektør Jez Averty sier at King Lear-funnet ikke har vært prioritert hos Equinor.

– Vi selger en eierandel som er lavt prioritert i vår portefølje på norsk sokkel til en kjøper som ser høyere verdi. Dermed frigjør vi kapital til investering i prosjekter som gir høyere avkastning for Equinor, sier han ifølge Dagens Næringsliv.

Aker BP har beregnet at feltet kan gi over 100 millioner fat oljeekvivalenter.

Den resterende andelen av feltet eies av oljeselskapet Total E&P Norge. Kjøpet må godkjennes av norske myndigheter.