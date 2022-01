Aker BP innfører krav om koronabeskyttelse for offshorearbeidere

– I praksis betyr det at man enten har tatt vaksinen eller har testet positivt i løpet av de siste tolv månedene, sier pressekontakt Ole-Johan Faret i Aker BP til Aftenbladet/E24.

Kravet gjelder alle som reiser til Aker BPs sokkelinstallasjoner, tilknyttede borerigger og frittstående borerigger på oppdrag for selskapet.

– Bakgrunnen er at smitten øker nå. Vi har hatt flere smittetilfeller offshore, noe som har blitt godt håndtert, men vi ser at alvorlige sykdomsforløp utgjør en større risiko, sier Faret.

Han opplyser at det er sykepleier om bord på offshoreanleggene, at de har et solid testregime og gode rutiner for isolering, men at de ikke er satt opp med tilstrekkelig kapasitet og utstyr til langvarig behandling hvis flere blir alvorlig koronasyke.

I utgangspunktet skal ordningen vare ut året, men den vil bli vurdert fortløpende.

TU har tidligere skrevet om riggselskapet Transocean Norge som ønsket å kreve vaksinering for å entre en rigg og at uvaksinerte ville miste jobben. Selskapet snudde senere i saken.