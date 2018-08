Airbus-dronen landet etter nesten 26 døgn i lufta

Utholdenheten til en satellitt og fleksibiliteten til en drone.

Ubemannede, soldrevne luftfartøy kan ta over mange av oppgavene konvensjonelle satellitter utfører i dag. Dette er det mange aktører som jobber med, og Airbus er blant dem som har kommet lengst.

Onsdag 8. august landet deres luftfarkost Zephyr S etter en jomfruferd som varte hele 25 dager, 23 timer og 57 minutter.

Det er ifølge Airbus verdensrekord. Zephyr-prototypen har tidligere fløyet i 14 døgn nonstop.

Zephyr i lufta

Nye tester i Australia

Airbus presenterte produksjonsversjonen av Zephyr S under årets Farnborough-show. Dette var uka etter at farkosten hadde tatt av fra Arizona i USA.

Zephyr er det produsenten kaller en pseudo-satellitt («High Altitude Pseudo-Satellite», HAPS) som skal fylle gapet mellom satellitter, UAV-er og bemannede fly. Den flyr i stratosfæren i en høyde på rundt 70.000 fot, over vær og annen lufttrafikk. Det flyr med batteridrift på natta. Vingespennet er 25 meter, men farkosten veier likevel under 75 kg.

Etter den vellykkede jomfruferden forbereder Airbus Unmanned Aerial Systems nå flere flygninger dette året fra deres nye base på Wyndham airfield i Australia. Den skal være operativ fra september.

Etter hvert skal Zephyr kunne holde seg i lufta flere måneder av gangen før det må ned og bytte batterier. Det jobbes også med en oppfølger, Zephyr T, som skal kunne bære mer nyttelast. Denne vil ha et vingespenn på 33 meter og veie 140 kg.

Zephyr T vil kunne bære på mer sensorer. Foto: Airbus

Britiske prosjekter

Zephyr-prosjektet ble startet opp for hele 15 år siden av britiske QinetiQ og solgt til daværende EADS Astrium (nå Airbus Defence and Space) for fem år siden. I dag støttes prosjektet av det britiske forsvarsdepartementet.

Slike luftfartøyer konstrueres blant annet for overvåkning og kommunikasjon i avsidesliggende strøk. Målet er at de skal gjøre mye av det satellitter gjør i dag, til en lavere pris og uten behov for kostbare og tidkrevende oppskytinger. Zephyr trenger ikke en gang rullebane for å komme i lufta.

Det er etter en del lignende prosjekter. Et eksempel omtalte vi i mai, nemlig britiske BAE Systems og Prismatic som samarbeider om å utvikle en soldrevet drone som kan fly i opp til et år uten å lande. Den heter Phasa-35 og skal etter planen i lufta neste år.