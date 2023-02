Aftenposten: Full krangel mellom Bane Nor og hovedentreprenør rett før overtakelse av Follobanen

Bare få uker før Follobanen skulle overtas av Bane Nor fra hovedentreprenøren AGJV, var det full uenighet mellom partene om prosjektet var ferdigstilt.

Bane Nor nektet å ta imot Blixtunnelen på Follobanen da entreprenøren mente den var klar 30. oktober i fjor. På det tidspunktet var det bare seks uker til åpning av den splitter nye toglinjen, skriver Aftenposten.

Ifølge eposter avisen har fått tilgang til, mente Bane Nor at tunnelen ikke var klar og ville ikke signere overtakelsespapirene like før den planlagte overtakelsen. Kimen til kranglene var anlegget med kontaktledningene som henger over vognene og gir strøm til togene.

Bane Nor ba AGJV om å sette prøvespenning på kontaktledningsanlegget, noe som ble avvist av entreprenøren. Det førte til en heftig og hissig epost-utveksling der Bane Nor truet med dagbøter og AGJV nektet andre entreprenører å gå inn i tunnelen for å vaske og gjøre andre aktiviteter.

Partene ble til slutt enige bare tre dager før overleveringen, og testen Bane Nor ba, om ble gjennomført.

Eksperter som avisen har snakket med, mener at tonen i epostene (som ble trukket tilbake etter enigheten) er uholdbar og bør føre til at AGJV nektes å delta i anbudsprosesser i Norge.

AGJV ønsker ikke å kommentere prosessen, mens Bane Nors utbyggingsdirektør Stine Undrum sier at tonen mellom partene nå er god og avviser at uenighetene i oktober henger sammen med årsakene til at Follobanen nå er stengt.

En rekke feil – som underdimensjonerte kabelskjøter, en ødelagt isolator og feil på jordingsanlegget i tunnelen – har ført til at togtrafikken ble fullstendig parkert kort tid etter at Follobanen ble åpnet i midten av desember. Gjenåpningen har blitt utsatt flere ganger.