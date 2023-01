Mandag sa Bane Nor de skulle spenningssette Follobane-anlegget onsdag, men tidligere onsdag meldte TU at testplanene måtte utsettes. På pressemøte onsdag forteller Bane Nor at åpningen er utsatt og at de ikke vet når den åpner.

– Tiden som blir til testkjøring blir sannsynligvis for kort for å kunne sette trafikk på 12. februar. Vi er nødt til å ha en buffer, sier utbyggingsdirektør Stine Undrum.

– Vi ønsker ikke å kommunisere noe ny dato for Follobane-åpningen. Vi har vært for optimistiske, sier Bane Nor-sjef Gorm Frimannslund.

– Vi velger å ikke gå ut med ny dato for spenningssetting, testkjøring og åpning. Vi ønsker ikke å ha noen overraskelser etter åpning. Sett i ettertid burde vi ikke kommunisert dato så tydelig, sier Frimannslund.

Undrum sier at Bane Nor må skifte ut totalt 2,4 kilometer med kabler, 600 meter fordelt på fire høyspentkabler.

– Det å skjøte og skjøte på en kabel som vi er usikre kvaliteten til er ikke hensiktsmessig. Derfor skifter vi kablene, sier Undrum.

– Vi ønsker ikke å ha noen overraskelser etter åpning, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor. Foto: Eirik Helland Urke

Hun sier de allerede har begynt på arbeidet.

– Vi har levert kabelen og i dette øyeblikk kutter vi kabler og gjør klar for å skjøte, sier Undrum.

Fem dagers ekstraarbeid

– Arbeidet er estimert å ta fem dager, sier hun.

Undrum sier de har målt kabelen og at kabelen har dårligere kvalitet inn mot koblingshus nord.

– Det var her vi opplevde å ha varmgang.

Hun sier de nå legger helt nye tilførselskabler med fire helt nye skjøter, fra teknisk bygg nord fram mot sjakta som går inn i Follobaneprosjektet.

– Det er en 600 meter lang strekning. Vi har ikke fått målinger som har vært innenfor kriteriene. Så vi kapper kablene, får fire gode skjøter og får fire gode endeavslutninger, sier Undrum.

Ledelsen i Bane Nor angrer på at de gikk ut med åpningsdato for Follobanen. På pressebriefen 25. januar senker de ambisjonsnivået. Foto: Eirik Helland Urke

Undrum sier at de også risikerer å måtte bytte ut ytterligere 600 meter med kabler på strekningen, dersom testene de skal utføre tilsier det. De tror imidlertid ikke denne kabelen må skiftes ut.

– Hvor lang er den lengste risikoperioden dere ser for dere?

– Det er vanskelig å anslå. Vi vet at vi har flere risikoer, men risiko er veldig vanskelig å forholde seg til. Vi kan ikke gi noen dato.

– For meg høres det ut som på ubestemt tid? spør TV2s reporter på pressekonferansen.

– Ja, vi har ikke sagt noen dato, så per definisjon er jo det på ubestemt tid, svarer Frimannslund.

Fire risikoer

Undrum sier de hver måned følger opp risikorapporteringen i prosjektene, og at de per i dag har fire risikoer knyttet til Blixtunnelen i sine systemer:

1. Høyspentkabelen som går fra kabelsjakten til tverrpassasje 53 (CP53) skal testes. Da vet de om de kan la denne ligge eller om de må bytte denne også. Om den må skiftes, tar det to uker. Målingene hittil viser at den sannsynlig ikke må skiftes.

2. Risiko knyttet til kabelen som nå skiftes. Undrum sier at det alltid er en risiko knyttet til slikt arbeid. De skal teste alle endeavslutninger og skjøter her.

3. Innstilling av overspenningsvernet. Dette er ikke anslått å medføre ekstra tid.

4. Testkjøring og de endelige testene: At Bane Nor avdekker forhold som de enda ikke ser.

Utsatt flere ganger

Gjenåpningen av Follobanen har blitt utsatt flere ganger etter at den stengte en drøy uke etter åpning. Først skulle den åpne 27. desember, men dette ble utsatt til 1. februar. Forrige torsdag utsatte Bane Nor igjen åpningen til 12. februar.

Årsaken til de siste utsettelsene var ifølge Bane Nor blant annet at mannskapet som utbedret banen var utslitte og at de måtte ivareta sitt arbeidsgiveransvar med tanke på arbeidsbelastning og hviletid.

Utbedringen av høyspenningsanlegget tar altså lenger tid enn ventet, fortalte Bane Nor.