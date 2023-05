I forrige uke ble det klart at Equinor legger bort havvindprosjektet Trollvind og planene om 1 GW flytende produksjon utenfor Kollsnes i Vestland. Årsaken er i hovedsak økte kostnader for prosjektet, i tillegg til at de ikke får turbinteknologien i tide til det som var planlagt oppstart.