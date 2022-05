ACER: Havvindparkene bør ikke få kabel-inntektene

Det er besluttet å bygge ut en bunnfast havvindpark i området Sørlige Nordsjø II, med en kabel inn til land i Norge. Det diskuteres også heftig om denne kabelen bør bygges videre over til Storbritannia, for å øke lønnsomheten til vindkraften.

Vindkraftbransjen vil gjerne eie denne kabelen selv, fordi kabel-eieren kan tjene penger på prisforskjeller i hver ende av kabelen; såkalte flaksehalsinntekter.

Uten disse inntektene kan havvindutbyggingen bli avhengig av subsidier. Senterpartiet har sagt at de likevel er tilhengere av en slik løsning, fordi de vil hindre at kabelen blir en mellomlandsforbindelse.

Frykter underbud og urettferdighet

Nå får de støtte fra uventet hold: EUs energibyrå ACER og Council of European Energy Regulators (CEER) har skrevet et felles notat om EU-kommisjonens havvindstrategi.

Der argumenterer de for å gi havvindparkene direkte støtte. Det var Energiteknikk som først omtalte dette brevet.

EU-kommisjonen foreslår at flaskehalsinntektene fra kablene til og mellom offshore hub-ene kan deles mellom systemoperatørene (tilsvarende Statnett i Norge) og havvind-aktørene.

ACER og CEER peker derimot på at flaskehalsinntektene da kan gjøre at havvindparker kan underby konkurrentene på land. De frykter at kraftprodusenter på land da kan komme til å kreve likebehandling, skriver Energiteknikk.

Foreslår tradisjonell støtte

ACER og CEER mener det er helt nødvendig å skille finansiering av strømnettet og støtte til kraftproduksjon, slik som på land. Dermed bør inntektene gå til systemoperatørene som eier kabelen mellom de aktuelle prisområdene.

De mener vanlige støtteordninger er bedre hvis havvindutbygginger trenger støtte.

I dag krever EU at 70 prosent av kapasiteten på mellomlandsforbindelser skal gjøres tilgjengelig for markedet, men Kommisjonen har foreslått å gjøre unntak for havvind. Det er ikke ACER og CEER enige i.

De mener det vil gi fornybar energi til havs en unødvendig fordel sammenlignet med fornybar energi på land, noe som kan hindre konkurranse og gi høyere kraftpriser.