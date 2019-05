Absurd hvis Kongsberg ikke lenger vil være «teknologiby» 

Kongsberg er i ferd med å hive på båten det andre byer drømmer vått om å oppnå. Et enstemmig kommunestyre besluttet i november i fjor at skiltene som ønsker velkommen til «teknologibyen» skal fjernes. Hva som kommer i stedet, er uvisst. Men «teknologibyen» blir det neppe, ifølge Laagendalsposten.

Det brer om seg med partiuavhengige lister og årets lokalvalg kommer til å ha flust av dem. Spesielt vil det være mange protestlister mot bompenger. I Kongsberg har de en litt annen vri. Der har Kongsberglista hatt en spesiell fanesak, ved å ivre for å få fjernet velkomstskiltene ved innkjøringen til byen.

Kongsberglista orker knapt se skiltene som ble satt opp i 2013 med budskapet: «VELKOMMEN TIL teknologibyen kongsberg» (sic). De kan ikke få fjernet markeringen ved innfartsveiene raskt nok.

Kritikken har handlet om både budskapet om teknologiby, fonter, design og farger. Samt prosessen før dagens skilt som «plutselig stod der» i 2013. Representanter fra Kongsberglista har sågar uttalt at mange føler seg ukomfortable med ordet «teknologibyen».

Hva de vil ha opp i stedet, er uvisst. Slikt sett ligner de en anti-bom-liste. Få f…skapet ned. Hva vi gjør etterpå, er ikke så viktig å snakke om. Til tross for tidlig motstand fra både Ap, Høyre og Venstre vedtok kommunestyret i Kongsberg at skiltene skal ned. De bevilget 1,5 millioner kroner til fjerning og vurdering av hva som skal komme i stedet.

For mange andre byer må skammen over aliaset «teknologibyen» fortone seg absurd. Det er jo nettopp dette mange strever med å få til. Å bli magneter for teknologivirksomheter.

I Kongsberg har de til alt overmål verdensledende teknologibedrifter innen haugevis av områder. Deriblant datasystemer, våpenteknologi, olje & gass, dynamisk posisjonering, turbiner, styringssystemer, produksjon, undervannssystemer, bildeler og drøssevis av annen høyteknologi og produksjon.

Alt drevet frem av verdensledende teknologiaktører – som nå må føle seg lite verdsatt av sine lokalpolitikere.

Når «teknologibyen» nå blir demontert fra innfartsveiene til Norges industrielle Disneyland åpner det for ambisiøse konkurrenter. Hvem tar over? Stavanger, Trondheim, Horten, Notodden, Asker, Narvik, Førde, Fredrikstad? Andre?

Det fremstår som om Kongsberglista velter seg i melk og honning som de ikke evner å se hvor kommer fra. Byer verden rundt sliter med å skape en brøkdel av hva Kongsberg har fått til innen teknologi – sågar høyteknologi.

En regional eiendomsutvikler har skjønt potensialet, og har allerede tilbudt seg å kjøpe de kasserte skiltene. Han vil gjenreise velkomsten ved Fiskumparken, en næringspark på totalt 800.000 kvadratmeter, som bygges ut rett øst for innkjøringen til Kongsberg.

Kongsbergs politikere, med Kongsberglista i front, må rett og slett ha det for bra. Hvor tror de arbeidsplassene og skatteinngangen til kommunekassen kommer fra? Mon tro hvorfor sagnomsuste Kongsberg jazzfestival har så stor suksess og oppnår solid finansiering? Hvorfor tror de Telenor lanserte sin 5G pilot i Kongsberg? Og hvorfor tror de Kongsberg-navnet er kjent over hele den vide verden?

Den enstemmige beslutningen fra kommunestyret i Kongsberg kan riktignok (for de av oss med et lønnlig håp) leses som at det kan finnes en retrett. Vedtaket lyder: «Med henvisning til tidligere vedtatte budsjettposter bes det om at arbeidet med nye skilt prioriteres. «Velkommen til Kongsberg-skilt» fornyes som en del av dette arbeidet».

Alternativt får kloke og næringsvennlige innbyggere i teknologibyen Kongsberg starte en alternativ lokalliste – Teknologilista

Håpet ligger i begrepet «fornyes». Næringspolitisk strategi som kommunestyret behandlet i april nevner fortsatt teknologibyen, men den har ingen sentral plass. I den nye arealdelen av kommuneplanen, ett av de viktigste dokumentene i en kommune, er teknologibyen knapt nevnt i det hele tatt.

Men stor tro på at Kongsberglista våkner opp fra sin virkelighetsfjerne tilstand har vi ikke. Det er så man knapt tør å åpne Laagendalsposten for å lese hvor dette ender. Noen bør straks helle kaldt vann over Kongsbergs politikere og vekke dem. Noen må ta grep, før galskapen brer seg.

Alternativt får kloke og næringsvennlige innbyggere i teknologibyen Kongsberg starte en alternativ lokalliste – Teknologilista.

Jan M. Moberg har studert ved Kongsberg Ingeniørhøgskole og var da studentpolitisk engasjert – blant annet som styremedlem i Det regionale høgskolestyret i Buskerud. Moberg var jurymedlem da GKN Aerospace ble kåret til årets smarteste industribedrift i 2016 og var med på å kåre Geir Håøy i Kongsberggruppen til årets teknologileder i november 2018.

Artikkelen er oppdatert etter første publisering, med utdyping vedrørende bruken av begrepet «teknologibyen» i næringspolitisk strategi og i arealdelen av kommuneplanen.