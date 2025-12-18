Disse får regjeringens 784 millioner til grønn omstilling

Nå deles 784 millioner kroner ut til 12 nye omstillingsprosjekter.
Prosjektene får støtte til å utvikle nye klima- og miljøvennlige løsninger for næringslivet.
– Dette er spennende prosjekter som kan sette fart på den grønne omstillingen i næringslivet, utvikle nye grønne verdikjeder og bidra til at norsk næringsliv styrker sin konkurransekraft internasjonalt, sier næringsminister Cecilie Myrseth i en pressemelding.
Støtten går til prosjekter som blant annet skal utvikle nye batterisystemer, redusere utslipp i sjømatnæringen, integrere seilteknologi på skip og utvikle fremtidsrettede mobilitetsteknologier (se listen under).
Prosjekter som får støtte
Prosjekteier: PIXII AS (inntil 76 millioner)
Prosjektnavn: Batterisystemer for grønn omstilling og økt beredskap (B-READY)
Kort sammendrag: Utvikler neste generasjons batterisystemer med ny funksjonalitet for grønn omstilling og forsyningssikkerhet. Fokus på øydrift, planleggingsverktøy og koordinering av batteriresurser for verdiskaping og beredskap.
Prosjekteier: SINTEF OCEAN AS (inntil 79 millioner)
Prosjektnavn: Fishing Industry Value-chain Efficiency (FISHFLOW)
Kort sammendrag: Utvikler teknologi og metoder som reduserer CO2-utslipp og naturpåvirkning i hele verdikjeden for villfanget sjømat, samtidig som verdiskaping og konkurransekraft økes.
Prosjekteier: KONGSBERG MARITIME AS (inntil 68 millioner)
Prosjektnavn: WINTEGRATE – Accelerating Maritime Decarbonization
Kort sammendrag: Akselererer maritim dekarbonisering ved å integrere seilteknologi (Wind Propulsion Systems) med skipets øvrige systemer. Demonstrerer løsninger på retrofit- og nybyggskip og utvikler digitale verktøy og kompetanse.
Prosjekteier: SINTEF (inntil 77 millioner)
Prosjektnavn: Grønn tiltakspakke for by (GRØNNBY)
Kort sammendrag: Utvikler og tester tre mobilitetsteknologier – modulært reiseabonnement, veiprising og AI-trafikkstyring – i Oslo for å redusere bilbruk, klimagassutslipp og skape skalerbare, eksportklare løsninger med høy samfunnsnytte.
Prosjekteier: GUDVANGEN STEIN AS (inntil 43 millioner)
Prosjektnavn: STEP-UP. Sustainable Technologies for Efficient raw materials Processing
Kort sammendrag: Utnytter norske anortosittressurser som grønn råvare i store industrier og utvikler nye prosesser for høyverdige produkter med lavt klimaavtrykk. Reduserer CO₂-utslipp og styrker norsk råvareberedskap.
Prosjekteier: MHWIRTH AS (inntil 46 millioner)
Prosjektnavn: OCX – Skalerbar, fleksibel og grønn løsning for offshore vindturbiner
Kort sammendrag: Utvikler og demonstrerer et fleksibelt system for raskt og kostnadseffektivt komponentbytte på offshore og flytende vindturbiner – uten spesialfartøy eller permanente modifikasjoner.
Prosjekteier: TJELDBERGODDEN UTVIKLING AS (inntil 51 millioner)
Prosjektnavn: GP CIRCFeed – Circular Low Trophic Feed Production
Kort sammendrag: Etablerer en piloteringsplattform for sirkulær produksjon av lavtrofiske organismer til fôr, basert på industrielle sidestrømmer fra Tjeldbergodden Biopark.
Prosjekteier: NORCE Teknologi/Energi ROGALAND (inntil 73 millioner)
Prosjektnavn: HyCarbon – Low Emission Hydrogen and Carbon Value Chains
Kort sammendrag: Utvikler kostnadseffektive og lavutslipps verdikjeder fra naturgass eller biogass til hydrogen og karbonprodukter ved hjelp av metansplittingsteknologi.
Prosjekteier: NORCE Miljø/Klima VESTLAND (inntil 54 millioner)
Prosjektnavn: BLÅNE – Bærekraftig utnyttelse av slam fra havbruksnæringen
Kort sammendrag: Utvikler løsninger for behandling og foredling av saltvannsslam fra havbruk til verdifulle produkter som gjødsel, biostimulanter og mineralfosfor.
Prosjekteier: SINTEF AS (inntil 75 millioner)
Prosjektnavn: VENDOM – Verdikjeder for næringsdrevet ombruk av byggevarer
Kort sammendrag: Etablerer sirkulære og skalerbare verdikjeder for ombruk av byggevarer gjennom produkter, metoder, digitale løsninger og forretningsmodeller.
Prosjekteier: SAGA RARE EARTHS AS (inntil 79 millioner)
Prosjektnavn: REEUNiTe – Rare Earth Elements: Unlocking the Green Transition
Kort sammendrag: Utvikler en komplett, bærekraftig verdikjede for utvinning og prosessering av sjeldne jordartsmetaller og thorium fra Fensfeltet i Telemark.
Prosjekteier: SINTEF MANUFACTURING AS (inntil 58 millioner)
Prosjektnavn: BÆREL – Bærekraftige og sirkulære elektronikkprodukter
Kort sammendrag: Utvikler en datadrevet og integrert verdikjede for elektronikk som kobler design, produksjon, reparasjon og gjenvinning.
Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet
Grønn plattform
Prosjektene, som skal ha en varighet på to til tre år, får støtte gjennom Grønn plattform, som finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og administreres av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva.
Programmet ble i mai 2020 lansert som del av regjeringen Solbergs tredje tiltakspakke med økonomiske tiltak som følge av koronapandemien, og senere fulgt opp og videreført av nåværende regjering som del av Hurdalsplattformen.
Målgruppen er norske bedrifter og forskningsinstitutter som samarbeider om forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling i næringslivet.
Det er fra før 32 prosjekter i Grønn plattform-porteføljen.
– Et sterkt virkemiddelapparat
De 12 nye prosjektene får til sammen inntil 784 millioner kroner, men bidrar også med egenandeler. Samlet totalbudsjett for de 12 søknadene er rundt 1,3 milliarder kroner.
– Regjeringens ambisjon er at Norge skal være et av verdens beste land å skape jobber i, etablere bedrifter i og utvikle nye næringer i. Vi har et sterkt virkemiddelapparat, og det er et viktig verktøy for å styrke konkurransekraften til næringslivet, og så jobber vi for forutsigbare rammevilkår som skal gi næringslivet trygghet til å satse, sier næringsminister Myrseth.
– Næringslivet er avgjørende for en vellykket grønn omstilling, og vi trenger mer forskning og innovasjon i næringslivet hvis vi skal lykkes. Disse 12 prosjektene vil gi viktige bidrag til dette, sier Forskningsrådets sjef Mari Sundli Tveit i meldingen.
