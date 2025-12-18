Disse får regjeringens 784 millioner til grønn omstilling

Prosjekteier: PIXII AS (inntil 76 millioner)

Prosjektnavn: Batterisystemer for grønn omstilling og økt beredskap (B-READY)

Kort sammendrag: Utvikler neste generasjons batterisystemer med ny funksjonalitet for grønn omstilling og forsyningssikkerhet. Fokus på øydrift, planleggingsverktøy og koordinering av batteriresurser for verdiskaping og beredskap.

Prosjekteier: SINTEF OCEAN AS (inntil 79 millioner)

Prosjektnavn: Fishing Industry Value-chain Efficiency (FISHFLOW)

Kort sammendrag: Utvikler teknologi og metoder som reduserer CO 2 -utslipp og naturpåvirkning i hele verdikjeden for villfanget sjømat, samtidig som verdiskaping og konkurransekraft økes.

Prosjekteier: KONGSBERG MARITIME AS (inntil 68 millioner)

Prosjektnavn: WINTEGRATE – Accelerating Maritime Decarbonization

Kort sammendrag: Akselererer maritim dekarbonisering ved å integrere seilteknologi (Wind Propulsion Systems) med skipets øvrige systemer. Demonstrerer løsninger på retrofit- og nybyggskip og utvikler digitale verktøy og kompetanse.

Prosjekteier: SINTEF (inntil 77 millioner)

Prosjektnavn: Grønn tiltakspakke for by (GRØNNBY)

Kort sammendrag: Utvikler og tester tre mobilitetsteknologier – modulært reiseabonnement, veiprising og AI-trafikkstyring – i Oslo for å redusere bilbruk, klimagassutslipp og skape skalerbare, eksportklare løsninger med høy samfunnsnytte.

Prosjekteier: GUDVANGEN STEIN AS (inntil 43 millioner)

Prosjektnavn: STEP-UP. Sustainable Technologies for Efficient raw materials Processing

Kort sammendrag: Utnytter norske anortosittressurser som grønn råvare i store industrier og utvikler nye prosesser for høyverdige produkter med lavt klimaavtrykk. Reduserer CO₂-utslipp og styrker norsk råvareberedskap.

Prosjekteier: MHWIRTH AS (inntil 46 millioner)

Prosjektnavn: OCX – Skalerbar, fleksibel og grønn løsning for offshore vindturbiner

Kort sammendrag: Utvikler og demonstrerer et fleksibelt system for raskt og kostnadseffektivt komponentbytte på offshore og flytende vindturbiner – uten spesialfartøy eller permanente modifikasjoner.

Prosjekteier: TJELDBERGODDEN UTVIKLING AS (inntil 51 millioner)

Prosjektnavn: GP CIRCFeed – Circular Low Trophic Feed Production

Kort sammendrag: Etablerer en piloteringsplattform for sirkulær produksjon av lavtrofiske organismer til fôr, basert på industrielle sidestrømmer fra Tjeldbergodden Biopark.

Prosjekteier: NORCE Teknologi/Energi ROGALAND (inntil 73 millioner)

Prosjektnavn: HyCarbon – Low Emission Hydrogen and Carbon Value Chains

Kort sammendrag: Utvikler kostnadseffektive og lavutslipps verdikjeder fra naturgass eller biogass til hydrogen og karbonprodukter ved hjelp av metansplittingsteknologi.

Prosjekteier: NORCE Miljø/Klima VESTLAND (inntil 54 millioner)

Prosjektnavn: BLÅNE – Bærekraftig utnyttelse av slam fra havbruksnæringen

Kort sammendrag: Utvikler løsninger for behandling og foredling av saltvannsslam fra havbruk til verdifulle produkter som gjødsel, biostimulanter og mineralfosfor.

Prosjekteier: SINTEF AS (inntil 75 millioner)

Prosjektnavn: VENDOM – Verdikjeder for næringsdrevet ombruk av byggevarer

Kort sammendrag: Etablerer sirkulære og skalerbare verdikjeder for ombruk av byggevarer gjennom produkter, metoder, digitale løsninger og forretningsmodeller.

Prosjekteier: SAGA RARE EARTHS AS (inntil 79 millioner)

Prosjektnavn: REEUNiTe – Rare Earth Elements: Unlocking the Green Transition

Kort sammendrag: Utvikler en komplett, bærekraftig verdikjede for utvinning og prosessering av sjeldne jordartsmetaller og thorium fra Fensfeltet i Telemark.

Prosjekteier: SINTEF MANUFACTURING AS (inntil 58 millioner)

Prosjektnavn: BÆREL – Bærekraftige og sirkulære elektronikkprodukter

Kort sammendrag: Utvikler en datadrevet og integrert verdikjede for elektronikk som kobler design, produksjon, reparasjon og gjenvinning.

Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet