Abelia-sjefen: Oljen tar slutt, og vi må finne noe nytt å leve av

Det er kanskje ikke så rart at Abeliasjef Øystein Eriksen Søreide mener det er deres over 2 400 medlemmer med over 50 000 årsverk som har og kommer til å utvikle de løsningene Norge trenger. Det er ikke olje og gass som er verdiene her i landet, som mange synes å tro. Det er kunnskap og kompetanse.

Han mener det er på tide at vi satser mer på det skal vi klare å bevare den levestandarden og velferden vi har vennet oss til. Det er på tide å se gjennom å gjøre noe med rammebetingelsene så vi får mest mulig ut av alle de kloke hodene her i landet. Vi bør vurdere om vi bruker nok penger på å støtte forskning og utvikling og vi må legge til rette for at folk som skaper nye selskaper har gode insentiver for å stå på som de gjør.

– Min mor var ansatt nummer 20 i Statoil, så jeg har et personlig forhold til den bransjen. Men den type ressurser tar slutt, og vi må finne noe nytt å leve av, sier Søreide.

Vi står overfor store nasjonale utfordringer på mange plan. Digitaliseringen går for sakte på mange områder. Vi må sørge for at helsevesenet blir så effektivt som mulig. Men kanskje vi bør ta en ny titt på Akson-prosjektet, og om de enorme utgiftene over veldig mange år er den beste måten å sørge for informasjonsflyten vi trenger.

– Koronakrisen har vist behovet for å omstille Norge, slår Abelia-sjefen fast.

Abelia bekymrer seg om medlemsbedriftenes helse under pandemien. Halvparten av dem reporterer om fall i omsetningen og 15 prosent at de står i fare for å gå overende.

