ABB kobler verdens største havvindpark til Storbritannias kraftnett

I september vant Equinor og SSE Renewables kontrakten om å bygge ut verdens største havvindpark på Doggerbank. Parken skal levere strøm til 4,5 millioner briter og blir avgjørende for å realisere målet om kutte ut all kullkraften.

Nå er det besluttet at ABB skal levere omformerstasjoner til anlegget.

Aibel bygger plattformene

– Å vinne kontraktene fra Equinor og SSE Renewables for Doggerbank-prosjektet understreker ABBs innovative havvindteknologi og -ekspertise, sier Claudio Facchin, president i ABBs Power Grids-virksomhet i en pressemelding.

Dette er første gang HVDC-teknologien brukes for havvind i Storbritannia. ABB skal levere teknologi med et kompakt design som tar minst mulig plass, kombinert med det laveste energitapet i kraftindustrien.

Fra før er det kjent at norske Aibel har fått en kontrakt verd minst 2,5 milliarder for å bygge plattformen der omformerstasjonen skal stå. ABB og Aibel inngikk i 2016 et samarbeid om design, prosjektering og optimalisering av havvindkobling.

Størst i verden

Dette er doggerbank-prosjektet Verdens største havvind-prosjekt, planlagt 130 km utenfor kysten av Yorkshire.

Består av tre ulike parker, hver på 1,2 GW.

Vanndybden på stedet er mellom 20 go 35 meter, og turbinene vil derfor monteres på bunnen.

Blir den første havvindparken i UK til å bruke HVDC-kabel for ilandføring av kraft. KIlde: Equinor.

Equinor og SSE Renewables Doggerbank-prosjekt, er verdens største havvindpark. Den er planlagt 130 km. utenfor kysten av Yorkshire og består i realiteten av tre ulike parker som skal kobles sammen. Til sammen vil anlegget få en kapasitet på 3,6 gigawatt (GW), og vil kunne levere strøm til 4,5 millioner britiske husstander.

Parken skal bygges ut stegvis. Kraft fra den første lisensen (Creyke Beck A) vil kunne bli levert i løpet av 2023 til en garantert minstepris på 44,8 øre per kWh (GBP 39.65/MWh). For de to andre lisensene skal det leveres kraft for 46,6 øre per kWh (GBP 41.61/MWh). Dersom markedsprisen for kraft faller under disse prisene, garanterer den britiske staten for differansen.

Storbritannia satser tungt på havvind. Målet er at 30 prosent av energiforsyningen i landet skal komme fra havvind innen 2030. Innen 2025 skal landet være kullfritt.



Aibel og ABB har allerede rukket å ta store markedsandeler innenfor havvind. I mai fikk Aibel en kontrakt sammen med singaporske Keppel Fels en kontrakt på minst seks milliarder kroner med nettoperatøren TenneT på leveranse av en HVDC-plattform og en landbasert omformerstasjon til havvindprosjektet DolWin5 på tysk sokkel. Denne skal leveres i første kvartal 2025, rapporterer E24. ABB lager altså mye av innmaten til stasjonene.

Har lært fra Sverdrup

Halfdan Brustad, visepresident for Doggerbank-prosjektet i Equinor, sier:

– Dette vil være den første offshore HVDC-løsningen i Storbritannia som åpner for nye markeder og muligheter.

Her ligger Doggerbank Illustrasjon: Equinor

– Det fremhever også suksessen med ABB Power Grids kundesamarbeid, både gjennom designoptimalisering så vel som på forretningsmodellnivå, sier Claudio Facchin i ABB.

Storbritannia satser nå tungt på havvind. Kullkraften er allerede på vei ut av nett og på sikt har landet som mål ha å netto null utslipp innen 2050.

I følge International Energy Agency (IEA) kan global havvindkapasitet øke 15 ganger og tiltrekke rundt 1000 milliarder dollar av kumulative investeringer innen 2040. Dette er drevet av økt konkurranseevne, politisk støtte og betydelig teknologisk fremgang.

HVDC er ifølge ABB et effektivt alternativ til vekselstrøm (AC) for overføring av store mengder strøm med høyere effektivitet og lavere elektriske tap

– Her trekker vil på elektrokompetansen vi har utviklet under bygging av Johan Sverdrup-plattformen i Norge, som forsynes med kraft fra land, uttalte Stephen Bull, SVP i Equinors avdeling for nye energiløsninger, til Teknisk Ukeblad (TU) i september.

HVDC bidrar til sikker og stabil overføring av kraft over nettverk som opererer på forskjellige spenninger og frekvenser. Dette gjør teknologien egnet for mange viktige kraftapplikasjoner, og muliggjør integrering av fornybar energi fra havvindparker og sammenkoblinger med AC-nett.

Plattformene som omformerstasjonene skal stå på, skal produseres i Thailand, før de fraktes til Haugesund. Der vil de få installert omformere fra ABB, før de taues til Storbritannia. Plattformene skal leveres i første kvartal 2023 og tredje kvartal 2024. Prosjektet ledes fra Aibel i Haugesund, rapporterer E24.