Å kle piggene med gummi viste seg å gi vinterdekk med bedre veigrep på is

Ser man nøye på en pigg i et piggdekk er den bygget opp av en kjerne av hardmetall omgitt av en kropp i aluminium. Slik har det vært i årtier, men nå mener Continental at de har utviklet noe glupt. De har erstattet aluminium med gummi, og det skal gi mange fordeler.

Den fleksible gummikroppen tilpasser seg underlaget, slik at piggstiften trenger lenger ned i isen. I tillegg gir gummikroppen ekstra godt grep Ill: Continental

– Ved å støpe hardmetallkjernen inn i gummi i stedet for aluminium får vi en mer fleksibel pigg, sier produktsjef i Continental, Knut Knudsen.

Han forklarer at det er spesielt viktig når man akselererer eller bremser. Da vil alle pigger og gummien de sitter i, bli litt bøyd. Kjernen i piggen vil hindres i å trenge nede i isen når aluminiumdelen treffer isen. Når kjernen sitter i gummi, vil den derimot kunne trenge lenger inn fordi gummien er elastisk og tilpasser seg overflaten på isen.

– Forskjellen vi har målt ligger i snitt på 7 prosent, og det har mye å si på veigrepet på is, sier Knudsen.

Han understreker likevel at selv om grepet på is er bedre med gummipigger enn med aluminiumspigger så er det de piggfrie vinterdekk som har best feste på asfalt.

– Derfor er det viktig at folk finner ut hvor det er viktigst å ha best grep før de investerer i nye vinterdekk, påpeker han.

Dekk til elbiler: Så mye betyr dekket for rekkevidden

Mindre veislitasje

Veimyndighetenes store problem med pigger er at de sliter kraftig på asfalten. Men det er vanskelig å forby dem, for mange trenger dem for å få et sikkert grep på islagte veier og trafikksikkerhet trumfer det meste.

Gummipigger kan bidra til å redusere slitasjeproblemet mener Continental. De har målt seg fram til at de nye piggene sliter 20 prosent mindre på veien. I tillegg støyer de mindre, både inne i bilen og utenfor.

– Vi oppgir ikke støytall for de nye gummipiggene, for dette vil variere med underlaget. Men vi har hatt dekket til test hos taxisjåfører i Sverige, og de har kommet med veldig gode tilbakemeldinger på dette, sier Knudsen.

Grundig gjennomgang: Alt du bør vite om dekk

Holder lenger

Det er ikke bare veien som slites mindre. Tester har vist at slike gummipigger holder lenger i dekket. For det første varer piggene lenger enn aluminiumspigger og de holder seg bedre på plass gjennom dekkets levetid.

Overflaten på veien er aldri helt jevn, og en pigg med gummikropp tilpasser seg overflaten, slik at asfalten slites mindre. Ill: Continental

Continental har lenge vært alene om å lime aluminiumspiggene inn i dekket. Noe av det samme gjør de med gummipiggene også. Og siden det er gummi i både dekk og rundt piggene, blir piggene vulkanisert fast under dekkproduksjonen. Det gjør at de sitter enda bedre fast enn metallpigger.

Piggene er utviklet og lages av selskapet Tikka Spikes Oy i Tikkakoski i Finland. De var i 1959 verdens første industrielle piggprodusent, og for ti år siden ble de kjøpt av Continental.

Aldri har færre kjørt med piggdekk: Men Veivesenet vil ikke at alle skal slutte med det

Kommer snart

Continental vil allerede denne vinteren introdusere den nye piggteknologien i Norge i piggdekket IceContact 2. Men foreløpig blir de bare å få i dimensjonen 235/45/18.

– Dette er en teknologi som vil koste litt mer enn vanlige pigger. Prisen vil variere avhengig av dekkdimensjon, men en prisøkning på rundt 200 kroner per dekk er et anslag, sier Knudsen.