Kongsberg Digital samarbeider med Tibber

Hjelper ikke å flytte billadingen fra ettermiddag til natt. Tibber og Kongsberg Digital mener de har en løsning

Strømnettet vil ikke tåle at alle fremtidens elbil-eiere lader samtidig, uansett når på døgnet det skjer. Et balansemarked for lokale kraftnett kan være en del av løsningen.