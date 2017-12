8 ting du må beherske om du skal fungere som leder i den nye jobbhverdagen

Å lede andre er en disiplin eldre enn verdens eldste yrke, og bare marginalt yngre enn kunsten å lede seg selv.

Likevel endrer kravene og forventningene vi har til våre ledere seg med den teknologiske utviklingen. De siste tiårenes fremvekst av sosiale og mobile kommunikasjonsplattformer har gjort det nødvendig med en oppgradering av lederskap.

Dagens versjon er Lederskap 2.0. Med denne teknologien ombord har du fjernet deg fra den instruerende pisk-og-gulrot-jobben til en rolle som innebærer å motivere, engasjere og inspirere.

Men verden slutter ikke å endre seg, og du må endre deg også.

Nå er betaversjonen av Lederskap 3.0 klar.

Her er de viktigste nye funksjonene.

1. Evne til å navigere i en stadig mer kompleks verden

I forrige århundre mistet vi pusten ved at bilen, to verdenskriger, DNA, Internett og mange andre livsomveltende konsepter så dagens lys. I dette århundre er det blitt spådd at vi vil se like mange og dramatiske endringer i løpet av en uke (spesifikt en uke i 2025 i følge futuristen Theodore Modis). Verden blir mer kompleks. En oppgradering til Lederskap 3.0 gjør deg i stand til å holde tunga rett i munnen gjennom stadige interne endringer og reorganiseringer, talentkrise, markedsomveltninger og fortsatt globalisering.

2. Evnen til å innovere i åpent landskap

Klassisk lederskap har fremmet klassisk innovasjon, som handler om å drive produktutvikling og innovasjon på laboratoriene, beskyttet fra omverdenen. I dag har de smarteste selskapene åpnet dørene og vinduene på vidt gap, og invitert til åpen innovasjon, i troen på at utvikling skjer best i fellesskap og samspill med omverdenen. Ved å oppgradere til lederskap 3.0 lærer du hvordan du gjør åpen innovasjon til en vinnerstrategi for din virksomhet.

3. Kunsten å lede folk som ikke er der

De du leder kommer i stadig mindre grad til å sitte foran deg, ansikt til ansikt. Et overraskende antall virksomheter har ansatte som aldri har sett hverandre annet enn på Skype. Lederskap 3.0 gir deg egenskapene du trenger for å drive virtuell ledelse på tvers av geografiske, kulturelle, sosiologiske og funksjonelle skillelinjer.

4. Evnen til å relatere intelligent

Lederskap 1.0 gjorde deg i stand til å instruere dine medarbeidere. Lederskap 2.0 ga deg evnen til å influere dem. Med Lederskap 3.0 får du en utvidet dose relasjonsintelligens som gjør deg bedre egnet til å se og påvirke ikke bare én og én av dine medarbeidere, men å få hele relasjonsnettverk til å vibrere i din takt.

5. Avbrytelseshåndtering

I snitt blir vi forstyrret i vårt arbeid hvert 11. minutt. Etter avbrytelsen bruker vi 25 minutter på å komme oss inn i tankegangen igjen. Da har vi nye 11 minutter konsentrert jobbing før neste avbrytelse. Med Lederskap 3.0 får du bygget inn avansert teknologi for håndtering av avbrytelser som minimerer skadevirkningene uten å gå på akkord med din evne til å lede. Blant høydepunktene i denne teknologien er evnen til å prioritere, stenge av epost og mobil og lukke døren.

6. Evnen til å være deg selv

Lederskap 2.0 og særlig Lederskap 1.0 krevde av en leder at han var i stand til å leve minst to liv: Et som ektefelle og forelder og dugnadsdeltaker på hjemmebane, et annet som dresskledd, autoritær og tøff forretningsmann. Lederskap 3.0 inneholder komponenter som gjør deg helere: Du blir i stand til å stå i de samme verdier når du leder folkene dine som når du lager middag til familien. 3.0-versjonen av en global toppleder poster selv personlige, menneskelige innlegg på Facebook som svar til frustrerte kunder når selskapet har tabbet seg ut.

7. Evnen til å lede på tvers av generasjoner

Hver eneste dag blir titusenvis av mennesker 67 år. I teorien er de på vei ut av arbeidsstyrken. Men det har vi ikke råd til, for tilgangen på nytt råmateriale er for tynt. Lederskap 3.0 gjør deg i stand til å lede veteranene og de krevende ungdommene selektivt slik at de alle føler begeistring og entusiasme for det viktige arbeidet dere sammen har å gjøre i verden.

8. Evnen til å ta vare på egen helse

Klassisk lederskap er helsefarlig. Å ta en lederstilling uten annet enn Lederskap 1.0-teknologi å spille på, er jevngodt med å legge inn en bestilling på hjerteinfarkt levert til 50-årsdagen. Med Lederskap 3.0 blir du bedre i stand til å ta vare på deg selv og din helse, noe som helt automatisk vil gi deg en høyere stjerne og mer respekt og tillit hos dine medarbeidere.

Andre nye funksjoner i Lederskap 3.0 gir deg evnen til å se din virksomhet som en del av et globalt, pulserende økosystem med en viktig samfunnsrolle, snarere enn en pengemaskin. Kapital er ikke lenger et tema, og vi er i ferd med å forlate kapitalismen som enerådende ideologi.

Det vi mangler er talent.

Den nye ismen du skal lede oss gjennom er talentisme.