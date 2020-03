75-åringens elbil får strøm fra tresprit

Jakten på miljøvennlig kjøreglede trenger ikke handle om fullelektriske eller hydrogendrevne biler. I hvert fall ikke ifølge Roland Gumpert, en tysk ingeniør som mener at sprit og bilkjøring er en fortreffelig kombinasjon. Nå har 75-åringen dratt pleddet av Nathalie, en supersportsbil oppkalt etter hans egen datter.

75 år gamle Roland Gumpert har neppe planer om å pensjonere seg. Foto: Gumpert

To gir, fire motorer

Bortsett fra takboks og hengerfeste - som kanskje ikke er helt nødvendig på en superbil - har Nathalie omtrent alt en kan komme på av godsaker. Fire elektriske motorer driver hvert sitt hjul, og gir til sammen en ytelse på 400 kW – rundt regnet 536 hestekrefter. Med en togirsløsning skal toseteren oppnå 300 km/t, og det rimelig brennkvikt: 0–100 km/t går unna på 2,5 sekunder. Den 1800 kilo tunge bilen har chassis i karbonfiber, og en rekkevidde som i dag stort sett forbindes med dieselbiler: 820 kilometer.

Men hvem er mannen bak denne bilen, hvis ytelser kan få både sports- og elbilproduserende konkurrenter til å miste nattesøvnen?

Tidligere Audi-sjef

Roland Gumpert (f. 1944) er ingen hvemsomhelst. Han har blant annet vært leder av Audi Sport, og han var sentral i utviklingen av quattrosystemet. På 2000-tallet startet han for seg selv, noe som blant annet resulterte i supersportsbilen Gumpert Apollo. (Da TopGear testet Apollo, satte den en banerekord som det måtte en Bugatti Veyron Super Sport for å slå.) Nå er Gumpert altså klar med en hypersportsbil laget i tett samarbeid med den kinesiske bilprodusenten Aiways.

Gumpert Nathalie er utviklet i tett samarbeid med kinesiske Aiways. Foto: Gumpert

Metanol og brenselceller

Gumpert har en forfriskende inngang til å lage biler med høy ytelse og lave utslipp: Metanol, som på folkemunne gjerne kalles tresprit.

Denne utsikten koster deg fire millioner kroner – minst. Foto: Gumpert

I motsetning til klassiske hydrogenbiler er det her snakk om en løsning der brenselcellene – som leveres av danske SerEnergy – skaper elektrisk strøm fra metanol. At energien ikke kommer fra hydrogen lagret under høyt trykk, bør kunne berolige dem som frykter eksplosjonsfare. Metanol kan dessuten fremstilles fossilfritt.

- Ved bruk av grønn metanol vil bilen i realiteten ikke tilføre miljøet CO2, da disse utslippene er CO2 som ble fanget under produksjonen av den grønne metanolen, sier Marion Englert, talskvinne for Gumpert.

Selv hvis man tanker opp med metanol som er laget på naturgass, og bilen således får strøm produsert på et fossilt brennstoff, skal CO2-utslipp være på under 30 g/km.

190 kWt - på en måte

Brenselcellen under panseret leverer 15 kW. Denne energien går rett til batteriet, som igjen gir strøm til de fire elmotorene.

- Vår visjon er å få større brenselceller og mindre batterier, som kun brukes som buffer. Slik kan vi minimere CO2-utslippet ved produksjon av batteriene. Men vi kan ikke kvitte oss med batteriene helt, siden vi trenger disse for å gi mye effekt i korte perioder, sier Marion Englert.

Batteripakken kan også lades fra en ekstern strømkilde via en CCS-kobling. Når batteriet er tomt, vil bilens toppfart på 300 km/t bli redusert til 120 km/t.

Hvor stort dette batteriet er? Tja. Gumpert oppgir at bilen har energireserver på 190 kwt. Dette betyr imidlertid ikke at Nathalie har sportsbilhistoriens største og derfor tyngste batteripakke. Ifølge insideevs.com skal 190 kWt inkludere både batteriet og energien som ligger i en full 65 liters tank med metanol.

Gumbert Nathalie blir ingen sinke. Video: Gumberts YouTube-kanal

Litt selvmotsigende?

– Dagens elektriske kjøretøy oppfyller ikke kravene mine. De har ikke rekkevidde, man må planlegge hvor man skal lade. Det er ikke min idé om frihet, sier Gumpert, og understreker at bilen hans kun tar tre minutter å fylle opp.

Gumpert mener at bruken av metanol åpner opp nye muligheter i områder uten ladeinfrastruktur. Kanskje et litt pussig argument, i og med at Gumpert baserer seg på et drivstoff som på ingen måte selges på nærmeste gatehjørne. Rett nok kommer bilene med ett års forbruk av metanol inkludert. Men siden antallet metanolforhandlere er noe begrenset, skal kunder i Tyskland, Østerrike og Sveits få levert drivstoffet hjemme dagen etter bestilling. Da blir kanskje poenget med å ikke vente en halvtime ved nærmeste hurtigladestasjon noe overflødig…

Koster flesk

En tidlig versjon av Nathalie ble vist i fjor, men nå er bilen klar for både bestilling og produksjon – de første kundene skal kunne få bilene sine levert mot slutten av 2021. 500 eksemplarer skal lages av bilen, og billig blir den ikke. Nathalie kommer til å koste deg i overkant av fire millioner kroner, før eventuelt ekstrautstyr. Bare for å skaffe deg en plass i køen må du ut med et depositum på 20.000 euro.

Med på kjøpet får du i hvert fall et stykke tysk humor: I reklamen sier Gumpert at du kan bruke bilen både på vei og på bane – eller simpelthen til å tøffe deg.