737 Max settes i trafikk igjen i USA

Flygningen vil gå fra Miami til New York tirsdag og 100 passasjerer skal være med. Amerikanske luftfartsmyndigheter godkjente Boeing 737 Max for flyging igjen i midten av november.

Flytypen ble tidligere i desember satt i trafikk igjen i Brasil. Boeing 737 Max-flyene kan trolig også gjenoppta flygninger i Europa på nyåret etter at EUs byrå for flysikkerhet sa at flyene er trygge.

Årsaken til at flyene ble satt på bakken over hele verden i mars 2019, var to ulykker som krevde til sammen 346 liv. I begge flystyrtene var det en enkelt sensor som førte til at flynesen plutselig vendte nedover uten at flygerne greide å gjenvinne kontrollen.

Dersom denne type feil ikke håndteres korrekt, kan høyderoret løpe løpsk med en mengde følgeproblemer som i verste fall kan føre til at besetningen mister kontroll over flyet, skrev TU kort tid etter Lion Air-ulykken i 2018.

Selskapet ble i en granskningsrapport anklaget for å ha satt profitt foran sikkerhet, og Boeings toppsjef fikk sparken som følge av saken.