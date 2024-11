60 kommuner vurderer kjernekraft

Antall kommuner som har søkt om medlemskap i foreningen Norske Kjernekraftkommuner (NKK), er doblet siden i vår.

Tidligere har foreningen vært restriktiv med å dele oversikt over hvem som er medlem.

En kartlegging NRK har gjort, viser at det nå er 60 kommuner og fylkeskommuner i foreningen og som kunne tenke seg å være vertskap for små, modulære reaktorer (SMR).

Dette er dobbelt så mange som i mai, da tallet var 34.

NHO, Norsk Industri og Fornybar Norge argumenterer for at kommunene blir lokket ned en kostbar vei som kun fører til skuffelse og ingen kraftproduksjon.

– Norsk Kjernekraft pusher konseptet kjernekraft ganske hardt, har direktør Martin Smedstad Foss ved Institutt for energiteknikk (Ife) uttalt til Europower.

Norske Kjernekraftkommuner er partipolitisk nøytral og vil være en pådriver for å avklare mulighetene og forutsetningene for kjernekraft i Norge.

– Kjernekraft slipper ikke ut CO 2 , men det er ikke en fornybar energikilde. NKK mener derfor Norge må satse på utslippsfri kraftproduksjon i fremtiden, mener foreningen.

Foreningen mener det er nødvendig å sikre næringslivet og innbyggerne med nok og rimelig kraft for framtiden og på samme tid verne om fotavtrykket i naturen og kulturlandskapet.

– Det er en realitet at kjernekraft ikke kan bidra for å nå Norges klimamål for 2030, men det vil være ansvarlig politikk å forberede seg mot 2050-målene ved å utrede kjernekraft nå, som en del av den fremtidige energimiksen, mener kjernekraftforeningen.