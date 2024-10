Kjernekraft i Norge – dette må til for at vi lykkes

Håvard Kristiansen er operasjonsansvarlig i Norsk Kjernekraft AS, selskapet som har satt fart i entusiasmen og diskusjonen for å få atomkraft inn som en naturlig del av energimiksen også her hjemme.

Joda, vi har hatt kjernekraft som tema i podkasten Teknisk sett tidligere også, men denne gangen er det på sin plass å få oppsummert hvor satsingen står, hva som skal til for at det skjer og når vi kan forvente at det første nye kjernekraftverket kommer i drift her hjemme.

Episoden tar denne gang for seg litt av alt. Fra kjernekraftens «fortreffelighet» i energisystemet, teknologi og lovverk til konkrete prosjekter og tidsaspektet.

60 kommuner

Interessen for kjernekraft er høy i mange norske kommuner. Samlet sett er 60 kommuner og fylkeskommuner nå en del av sammenslutningen Norske kjernekraftkommuner (NKK).

Selv er Norsk Kjernekraft direkte involvert i tre prosjekter og har startet samarbeid med ni norske kommuner.

Nylig var selskapet i Sveits med representanter fra en rekke norske kommuner for å oppleve hvordan sveitserne har løst store deler av sin energiforsyning med nettopp kjernekraft.

I tillegg har selskapet inngått samarbeid med en aktør i Sør Korea.

Til tross for stort og bredt engasjement vil det, ifølge Kristiansen, ta 10 til 15 år før vi får et nytt norsk kjernekraftverk opp å gå. Tid som hovedsakelig vil gå med til regulering og politiske prosesser.

Dersom du synes det høres lenge ut, sjekk tidslinjen for havvind og andre alternativer. Det vil vise at kjernekraft slett ikke trenger å bli en sinke i utviklingen av alternative og nye energiformer her hjemme.