Tidligere Heim-ordfører Odd Jarle Svanem (Sp) ble nylig pensjonist, mens Hanne Berit Brekken (Ap) ble gjenvalgt som ordfører i Aure med 51 prosent av stemmene. Her avbildet under et folkemøte tidligere i høst. Kjernefysiker Sunniva Rose (i midten) i samtale med en av deltakerne på møtet. Foto: Ellen Synnøve Viseth