Kan den norske europeiske økonomier fortsette å vokse med en stadig mindre arbeidsstyrke? Svaret på spørsmålet er avgjørende for det neste tiåret: Spesielt fremtidens arbeidsmarked i olje- og gassindustrien i Norge vil møte betydelige utfordringer på grunn av befolkningsnedgang. Ifølge SSB har investeringene i olje- og gassektoren økt kraftig, med anslagene for 2024 som er 30-55 prosent høyere enn for 2023. Samtidig viser trender at antall arbeidssøkere innen olje og gass kan bli påvirket av demografiske endringer.

Norges befolkning forventes å avta over tid, noe som kan resultere i færre unge arbeidstakere er tilgjengelige for å erstatte de som går av med pensjon​​. Den demografiske endringen kan få vidtrekkende konsekvenser, alt fra mangel på arbeidskraft til lavere produktivitet og økende press på offentlige budsjetter.

Kan bli kritisk for olje og gass

Bransjer hvis arbeidsstyrke nærmer seg pensjonsalder kan oppleve en «trippel smekk», ettersom store grupper av ansatte går av med pensjon, få unge kvalifiserte kandidater er tilgjengelige for å erstatte dem og stadig mer restriktiv innvandringspolitikk forverrer mangelen. Dette gjelder særlig tungindustri som allerede sliter med å tiltrekke seg yngre kandidater.

Olje- og gassektoren kan bli en av de første næringene som merker konsekvensene. I Norge er nærmere 40 prosent av arbeidsstyrken over 50 år, og næringen har kjempet i årevis for å tiltrekke seg yngre arbeidstakere. Kompetansemangel har allerede blitt normen innen felt som ingeniørfag, vedlikehold og spesialiserte fag som for eksempel sveising. Flere selskaper gjør derfor betydelige investeringer for å transformere sin virksomhet og digitalisere, automatisere eller utføre prosesser eksternt når det er mulig. I tillegg sliter såkalte «fossile industrier» med å rekruttere unge mennesker som er opptatt av det grønne skiftet. Olje- og gassindustri er ofte ikke lenger førstevalget for mange nyutdannede.

Japan har tatt grep

Men det finnes eksempler på land som har tatt grep. Japanske olje- og gasselskaper har endret seg for å fungere med færre arbeidere og bevare den operative kunnskapen til sine eldre arbeidere.

Selskapet ENEOS Kiire Terminal var av dem som tidlig tok grep for å motvirke pensjonsbølgen ved å digitalisere mange viktige operasjonelle- og informasjonsprosesser. I en stadig mer kunnskapstung organisasjon kan automatisering av det mange oppfatter som «kjedelige» oppgaver som rapportering og datauthenting ikke bare øke produktiviteten, men også beholde talenter.

Offshoring av oppgaver er selvfølgelig ikke noe nytt. Nylige fremskritt innen bildeteknologi, som droner og håndholdt laserskanning, har imidlertid bidratt til å utvide omfanget av oppgaver som kan utføres ved å gi eksterne arbeidere et nøyaktig bilde av maskinelt utstyr og utformingen av stedet. Mange industribedrifter har også implementert digitale tvillinger av deres anlegg som gir direkte tilgang til vedlikeholdshistorikk og teknisk dokumentasjon.

Positivt med offshoring

Disse teknologiske fremskrittene betyr at anlegg kan overvåkes i andre land og kontinenter, samt at enkelte prosesser kan utføres helt eksternt. Dette perspektivet er spesielt attraktivt for olje- og gasselskaper som ofte har avsideliggende anlegg spredt over et stort territorium: Offshoring-oppgaver kan dermed ikke bare adressere mangel på arbeidskraft, men også resultere i bedre materiell sikkerhet.

Slike strategier er en del av en bred endring, ansporet av pandemien, av hvilke oppgaver som skal utføres på stedet og hvilke som kan elimineres, automatiseres eller offshores.

Nedgangen i Norges og Europas befolkning i arbeidsfør alder vil akselerere denne trenden, og gi et forsprang til selskaper som har optimalisert driften for å gjøre den mindre arbeidskrevende. Dette gjelder spesielt for sektorer som tradisjonelt er avhengige av arbeidere på stedet, som olje og gass. I følge Det internasjonale energibyrået kan 40 prosent av energijobbene potensielt være offshore.

De unge blir raskere veteraner

Kunstig intelligens får også en viktig rolle i å drive frem skiftet. Bedrifter utforsker allerede hvordan AI og samtalegrensesnitt, kombinert med digitale tvillinger, kan hjelpe junior- og mellomnivåmedarbeidere til å raskt tilegne seg operasjonell kunnskap og lære prosedyrer raskere – med mål om å flate ut læringskurven og øke produktiviteten til en ansatt i fem år til en veteran med 20 år på baken.

I en tid hvor norske og europeiske selskaper – og spesielt olje- og gasselskaper – er tynget av økende lønnskostnader og en utsikt til en gradvis krympende arbeidsstyrke, vil deres evne til å nullstille disse produktivitetshindringene være avgjørende for om de skal overleve i det kommende tiåret.