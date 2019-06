30 prosent av norske vannrør lekker: Etterslep på 220 milliarder

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) undersøkte nylig tilstanden på vannforsyningsanleggene i Norge og konstaterte at gjennomsnittskarakteren på vannforsyningsanleggene er 3, på en skala fra 1–5 hvor 5 er best (helt ny), og 2 innebærer at funksjonaliteten er truet.

Det er imidlertid store variasjoner mellom kommunene, og det totale vedlikeholdsetterslepet på forsyningsanleggene er estimert til 220 milliarder kroner, opplyser foreningen.

– Vann- og avløpssituasjonen i den enkelte kommune bør opp på den politiske agendaen nå før valget, men det er det få politikere som ønsker, sier adm. direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF.

30 prosent av rørene lekker

Hun mener situasjonen på Askøy viser hvor kritisk det er at vannforsyningsanlegget virker tilfredsstillende.

70 elever ved Kleppe skole i Askøy er blant dem som er blitt syke av E.coli fra et fjellbasseng i kommunen. Ett av barna er innlagt på sykehus, sier rektor Hilde Sundve Jordheim til Bergensavisen.

– Det viser hvilke dramatiske konsekvenser det kan få om man unnlater å ta grep for å redusere vedlikeholdsetterslepet i tide, sier Skudal.

Gjennomsnittsalder for vannforsyningsrørene er 32 år for de kommunale ledningene. Med dagens takt på utskiftning vil det at 150 år før dagens rør er skiftet.

I tillegg viser undersøkelsen at hele 30 prosent av ledningene lekker og at mye vann forsvinner før det når forbrukeren.

En rekke personer er blitt syke i Askøy denne uken. Torsdag kveld sendte kommunen ut varsel om at drikkevannet må kokes. Fredag ble det påvist E.coli i et fjellbasseng i Øvre Kleppe i Askøy. Høydebassenget skulle fases ut og er nå stengt.

Flere innlagt på sykehus

Rundt 200 personer skal ha vært i kontakt med legevakten det siste døgnet, ifølge Bergens Tidende.

18 personer er blitt innlagt ved Haukeland universitetssjukehus med mage-tarmsymptomer. Åtte av disse er barn.

En ett år gammel gutt er død som følge av en infeksjon, men det er ikke bekreftet om dette har sammenheng med de øvrige sykdomstilfellene. Fylkeslegen i Hordaland vil åpne tilsynssak, ifølge NRK.

Minst én barnehage er stengt, og flere barnehagebarn er syke, opplyste rådmann Eystein Venneslan i Askøy på en pressekonferanse om situasjonen fredag.