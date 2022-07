30 år med særegne elbilskilt: Hvor lenge vil det vare? Vi regner ut 

For 30 år siden ble en Kewet El-Jet 2 personbil førstegangsregistrert i Norge som EL10000. Det markerte starten på en tradisjon som fortsatt eksisterer i Norge: Å gi elbiler bilskilt som starter med E.

I dag har vi kommet godt ut i EE. Nesten 80 prosent av nyregistrerte personbiler hittil i år er helelektriske, og i 2025 skal prosenten være 100 dersom Stortinget når sitt mål. E-skilter er hjelpsomt for å kontrollere elbilfordeler som kollektivfelt og gateparkering, men det er økende press for å fjerne disse fordelene – og da faller også et viktig E-skilt-argument bort. Hvor lenge skal vi fortsette med elbilskilt? Gir det mening å ha egne elbilskilt når alle biler blir elbiler? Og har vi nok skilt?

I denne artikkelen prøver vi å finne svaret på det ved å spørre Statens vegvesen, politikerne og ved å regne selv.

La oss ta Vegvesenet først:

– Vil man fortsette med E-skilt på elbiler når nesten alle nybiler etter hvert er elbiler?

– Vi fortsetter med E-slikt så lenge det er politisk støtte for det, svarer kontorsjef Tonje Sundland Mogensen.

Tja. Vi får vel høre med politikerne da.

– Poenget med elbilskilt blir mindre og mindre

Vi kontakter Ap, Høyre og Frp, de tre partiene med størst oppslutning på Stortinget ifølge PollofPolls.

– Er det noen som har kommet med et forslag om å gå bort fra elbilskilt? spør pressevakta hos Høyre når vi ringer.

– Nei da, dette er et spørsmål redaksjonen prøver å finne ut av, forsikrer vi.

Snart ringer Helge Orten, stortingsrepresentant for Høyre og tidligere leder av transportkomiteen. Han sier det er fornuftig å ha E-skilter en stund til, men at det bør gjøres en ny vurdering om et par år.

– Det har vært et poeng å ha egne elbilskilt for å skille dem fra andre biler. Men poenget blir mindre jo flere elbiler som finnes i markedet. Når elbiler blir dominerende i bilfloraen, er det ikke noe poeng med egne elbilskilt, sier han.

Ifølge Elbilforeningen er knapt 17 prosent av den norske bilparken helelektrisk. En TØI-rapport fra 2019 anslår at batterielektriske biler vil være dominerende i bilparken en gang mellom 2027 og 2031, avhengig av hvilken utviklingsbane man legger til grunn.

Det var en KEWET El-Jet 2, seinere kjent som Buddy, som fikk pionerskiltet EL10000. Den var da klassifisert som personbil. Bildet viser et liknende karosseri, men etter hva vi forstår er det ikke samme modell. Bilde: Truls Tunmo

Orten sier at kontroll av bruksfordelene for elbiler, for eksempel kjøring i kollektivfeltet, er et viktig argument for egne elbilskilt. Etter hvert som elbilene blir flere og gradvis dominerende blant personbilene, er det ikke naturlig å bruke kollektivfeltet lengre, og dermed faller det argumentet bort, mener Orten.

– I tillegg er det slik i dag at folk kan velge andre skilt enn elbilskilt på elbilen sin. Det har jo også blitt populært med personlige skilt. Det er også argumenter for etter hvert å slutte med elbilskilt, sier Orten.

Ingen sluttdato for E-skilt

FrPs transportpolitiske talsmann Frank Sve svarer på e-post:

– Det er heilt OK med e-skilt på elbil, skriver han.

– Hvor lenge ønsker dere E-skilter, med tanke på Stortingets 2025-mål om at alle nye elbiler skal være nullutslippsbiler?

– Det er utopi å tru at alle biler blir nullutslipp i 2025. Derfor vil E-skiltene kunne vare i mange, mange år framover, svarer han.

Ap skriver at temaet ikke er behandlet av fraksjonen på Stortinget, så de kan ikke uttale seg nå. De råder oss om å spørre Samferdselsdepartementet (SD).

Departementet svarer at de ikke har satt noen sluttdato for utdeling av slike kjennemerker.

– Vi vurderer situasjonen løpende, både med tanke på antall gjenværende bokstav- og tallkombinasjoner og hvor nyttig det er å ha E og HY som synlige markører på nullutslippskjøretøy, skriver SD i en e-post.

Ut fra svarene virker det ikke som det er noe umiddelbart politisk ønske om å avskilte E-skilt til fordel for vanlige skilt. Vi kan dermed anta at E-skilt får leve en stund til. Men hvor lenge kan de leve? Bokstavkombinasjonen har ikke ubegrenset kapasitet. Vi har allerede mer eller mindre brukt opp EL, EK, EV, EB, EC og ED og er godt i gang med EE.

EF allerede holdt av

Først spør vi Vegvesenet om resten av E-kombinasjonene er tilgjengelige for elbiler.

– Det er ingen bokstavkombinasjon i E-serien som er spesifikt holdt av til annet enn elbiler, selv om de fortsatt ligger i de geografiske distriktene de opprinnelig ble lagt til, svarer Mogensen.

Skiltseriene er som kjent opprinnelig delt ut geografisk (her kan du se oversikten hos Vegvesenet). Men Vegvesenet kan likevel kan ta E-skiltserier tilbake og reservere dem for elbiler. Dette gjøres fortløpende etter behov, forteller Mogensen.

– Foreløpig er EF holdt av etter EE, sier hun.

Vegvesenet ikke har tall på hvor mange skilt i E-serien som er ledige for elbiler per i dag, ettersom seriene holdes av fortløpende.

Feilen som gav bensinbiler elbilskilt

I utgangspunktet kan Vegvesenet reservere alle E-kombinasjoner med fem siffer for elbiler, for de brukes ikke av andre biler i dag. Unntaket kom i juni 2015, forteller Mogensen:

– Da oppstod det en feil i våre systemer ved at kjennemerker ble tildelt alfabetisk og ikke i korrekt rekkefølge.

Feilen gjorde at det ble tatt i bruk noen kjennemerker hvor E var første bokstav, forteller hun. Dette gjaldt EZ (Bodø), EX (Finnsnes) og EY (Kirkenes). Motor har tidligere skrevet om tabben som omfattet 163 biler og gjorde at blant annet Toril Lundestad fikk registrert sin bensindrevne Ford Focus med EZ-skilt.

Dette gjelder altså E-skilter med femsifrede kjennemerker. Firesifrede kjennemerker brukes på andre kjøretøy enn bil, og der er det flere kombinasjoner som er tatt i bruk for andre enn elbiler.

Vårt regnestykke

Med utgangspunkt i det kan vi lage et enkelt regnestykke for å finne ut mer om hvor lenge E-serien kan holde.

Hvordan er antall E-skilt regnet ut? Utregningen er grov og med flere forutsetninger. Vi har regnet ut antallet basert på følgende forutsetninger: Sifrene på bilskiltet kan ikke begynne med 0. Dermed kan man maksimalt ha 90.000 numre i hver bokstavkombinasjon

Seriene EA, EI, EM, EO, EQ og EM brukes ikke for femsifrede skilt.

EL, EK, EV, EB, EC og ED tar vi ikke med fordi de nesten er brukt opp. Det er noen få ledige kombinasjoner igjen, men tallet er så lite at vi ikke tar hensyn til det.

Vi har kun regnet på femsifrede skilt, ettersom det er dette som brukes på biler. Firesifrede skilt brukes på motorsykler, mopeder, tilhengere og liknende.

Bokstavkombinasjon Antall ledige med fem siffer (cirka) EE 70.000 EF 90.000 EH 90.000 EJ 90.000 EN 90.000 EP 90.000 ER 90.000 ES 90.000 ET 90.000 EU 90.000 EX 90.000 EY 90.000 EZ 90.000 Totalt: 1.150.000

Basert på tabellen kan vi anta at det er rundt 1,15 millioner ledige E-kombinasjoner av skilt med fem siffer i dag. Hvor fort vil disse brukes opp?

Vi vet ikke hva elbilandelen blir i fremtiden, men la oss ta et elbiloptimistisk scenario og anta at alle nye biler blir elbiler fremover.

For å finne salgstakten fremover tar vi utgangspunkt i historiske salgstall. Her er bilsalget de siste ti årene (nye og bruktimporterte personbiler, varebiler, lastebiler og busser), ifølge OFV.

Tallene viser at det de siste ti årene ble solgt 212.000 biler i gjennomsnitt per år som trengte femsifrede skilt. Bruker vi det tallet for å rettesnor for det helelektriske bilsalget fremover, vil E-serien være brukt opp i løpet av snaut fem og et halvt år.

Men da har vi ikke tatt hensyn til at biler skrotes og skilter dermed frigis. Ifølge SSB varer en personbil drøyt 18 år før den vrakes, mens en varebil holder rundt 16 år. 3,7 prosent av bilparken ble vraket i fjor. Den elektriske bilparken er åpenbart nyere enn den øvrige bilparken – i 2011 var elbilandelen av nybilsalget på en drøy prosent ifølge OFV. I dag finnes det for eksempel kun elleve Teslaer som er over 12 år gamle, ifølge SSB.

Det taler for at den årlige andelen vrakede elbiler er markant lavere enn gjennomsnittet for hele bilparken. Dersom vi regner med at én prosent av elbilbestanden vrakes årlig, vil E-skiltene vare i rundt fem år og åtte måneder.

Holder til godt etter 2025

E-skiltene vil sannsynligvis vare en god del lengre, ettersom elbilandelen av bilsalget ikke er 100 prosent. For personbiler er den på rundt 80 prosent så langt i år, mens den kun er på 20 prosent for varebiler. I tillegg er det mulig å velge andre skilt enn E-skilt for elbiler, noe flere gjør i dag.

Et mer nøktern scenario er kanskje at 80 prosent av nye biler har E-skilt (iberegnet personbiler, varebiler, busser og lastebiler). Da varer femsiffers E-serien i drøyt syv år.

Våre grove utregninger tilsier uansett at skiltserien kan holde lenge etter 2025, når Stortinget har som mål at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy i bruksfasen.

Det er imidlertid mulig at E-serien brukes opp før elbilene blir dominerende i bilparken, dersom man tar utgangspunkt i den tidligere nevnte TØI-rapporten som sier at elbilbestanden utgjør 50 prosent av bilparken en gang mellom 2027 og 2031.