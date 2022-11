– Jeg mener det er en katastrofe og at det er et knefall for SV, sier konsernsjef Ståle Kyllingstad i IKM-Gruppen om utsettelsen av 26. konsesjonsrunde. – Terje Aasland sier at vi må lete, og da burde han og regjeringen også holde fast på at vi trenger nye områder når vi vet hvor viktig dette er for Europa, som trenger energi. Mange land er helt avhengig av norsk gass, og da bør vi stille opp, sier Kyllingstad. I hans konsern jobber ca. 2900 ansatte med å utvikle teknologi for både oljeindustri og fornybarindustri.