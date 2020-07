239 forskere: Koronasmitten er luftbåren – nå snur også WHO

Samtidig med at flere land åpner igjen etter at koronaviruset har herjet verden over, kommer 239 forskere med et opprop om at man fortsatt skal passe på, ettersom de har «mer enn rikelig bevis for» at viruset er luftbårent og derfor kan smitte, selv om folk ikke kommer i kontakt med hverandre, skriver Ingeniøren.dk.

– Akkurat nå er det ennå ikke en universell aksept for at SARS-CoV2 har luftbåren smitte, men i vår samlede vurdering er det mer enn rikelig bevis for at forsiktighetsprinsippet bør gjelde, skriver forskerne i et åpent brev adressert til WHO.

WHO har hittil ment at viruset ikke kan være luftbårent. Forskerne bak brevet peker på, at det er et sett med tilfeller hvor folk har smittet hverandre og hvor man via overvåkingskamera kan se, at de ikke har vært så tett på hverandre at det kan ha forekommet kontaktsmitte. De forteller også at flere studier har vist, at andre liknende virus kan smitte via luften:

– Studier foretatt av forfatterne og andre forskere har demonstrert, at virus uten tvil er frigitt ved utånding, når man snakker og hoster i mikrodråper som er små nok til å forbli i luften og utgjøre en risiko for smitte på en distanse over 1–2 meter fra det infiserte individet.

De utdyper at viral RNA forbundet med dråper på under 5 mikrometer er funnet i luften, og at det er påvist at viruset kan smitte fra dråper i alle størrelser.

Forskerne oppfordrer til at WHO erkjenner at viruset kan smitte via luften og bruker forskernes forslag til retningslinjer for å forebygge smitten, som er å sørge for god ventilasjon i bygninger med frisk luft – spesielt steder hvor det er mange mennesker – bruke infeksjonskontroller som høyeffektiv luftfiltrering og ultrafiolett lys, og sørge for at for eksempel offentlige transportmidler ikke har for mange passasjerer.

WHO i ferd med å snu?

Tirsdag kveld kom meldingen om at WHO nå åpner for at viruset smitter via luft.

– Vi erkjenner at det dukker opp nye beviser på dette feltet. Derfor tror vi at vi er nødt til å være åpne angående disse bevisene og forstå implikasjonene de medfører, sa WHO-professor Benedetta Allegranzi på tirsdagens pressekonferanse, ifølge NTB.

Den siste tiden har WHO fått refs fra flere hold for å tilsynelatende ha avviket noe fra det internasjonale vitenskapelige samfunnet. WHO har lenge holdt fast ved at viruset primært spres via dråpesmitte ved hosting eller nysing og kontaktflater, og organisasjonen har tatt avstand fra teorien om luftbåren smitte.