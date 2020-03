227.000 fisk døde i landbasert oppdrettsanlegg i Danmark

Foreløpige analyser tyder på at høyere nitrogennivåer enn ønskelig var årsaken til hendelsen, skriver selskapet i en børsmelding.

Omtrent 227.000 fisk gikk tapt, noe som forskyver neste slakting med fire måneder. Fisken var forsikret, og selskapet vurderer hvordan hendelsen påvirker dem finansielt, heter det videre i meldingen.

Atlantic Sapphires anlegg i Danmark er et pilotanlegg for landbasert oppdrett av laks. I USA bygger de et anlegg som skal produsere 10.000 tonn til å begynne med, men med tillatelser til å produsere 90.000 tonn laks. På sikt kan dette bli verdens største oppdrettsanlegg på land.

Viktig erfaring

Anlegget er et såkalt RAS-anlegg, som vil si at vannet resirkuleres og renses blant annet gjennom biofilter. Risikoen med RAS anlegg er at vannet ikke renses godt nok, og at uønskede stoffer hoper seg opp i tankene.

Kun deler av anlegget i Danmark ble rammet av hendelsen fordi det er designet med flere uavhengige systemer.

Hendelsen viser at det er viktig å ha flere ulike systemer for å kunne redusere den biologiske risikoen, heter det fra selskapet. Anlegget i USA, der første del skal stå ferdig i år, skal ha seks forskjellige uavhengige systemer. Det skal kunne bidra til at kun 15 prosent av den totale produksjonen rammes om et av systemene svikter.

Norske gründere

Atlantic Sapphire ble stiftet av de norske gründerne Johan Andreassen og Bjørn-Vegard Løvik i 2010. Den første delen av det landbaserte anlegget i Florida i USA er under bygging og skal produsere laks fra høsten inneværende år.

Anlegget i Danmark har vært i drift siden 2011. Det skal bidra til forskning og utvikling for å kunne skalere opp produksjonen av laks nært markedene.