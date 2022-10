I løpet av 2023 skal det norske selskapet Wind Catching System sette opp en testturbin et sted på Vestlandet. Dersom testene er vellykket, vil turbinen bli del av selskapets store multi-turbin-konstruksjon som kan produsere langt mer energi per kvadratkilometer enn hva dagens vindturbiner kan.

Mandag 17. oktober ble selskapet tildelt 22 millioner kroner i offentlig støtte til å bygge og teste turbinen.

– Enova støtter de som går foran i teknologiutviklingen. Dersom selskapet lykkes med uttesting av turbinen, vil det kunne gi mer kostnadseffektive og bærekraftige løsninger for flytende havvind, uttaler Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova, i en pressemelding.

Kan levere store mengder energi

– Alle andre havvindteknologier kommer fra bare tre leverandører. Men i vårt tilfelle er alt eierskap på norske hender, og vi kan definere vår egen industri, hvor norske leverandører kan få en betydelig rolle, uttalte daglig leder i selskapet, Ole Heggheim, da TU skrev om teknologien i fjor.

Wind Catching vil utvikle en helt ny form for havvind. Foto: Wind Catching

– Når så mye havvind skal bygges ut fram mot 2040 finnes det en risiko for at leverandørkjeden setter en begrensning for utbyggingstakten. Denne løsningen bidrar til å bygge opp om alternative verdikjeder, sier Enova-direktør Nakstad.

Wind Catching Systems utvikler det de kaller et «disruptivt konsept» for havvind. Målet er å montere over 100 små turbiner i en stor ramme, slik at de til sammen får en effekt på hele 126 megawatt (MW). Det er mangedoblet av dagens havvindturbiner, som har makseffekt på 14 MW.

Eies av Johan H. Andresen

Selskapet står likevel foran et langt løp før teknologien er verifisert og kommersialisert. I første omgang er det en liten turbin som skal testes, før neste skritt blir å montere flere turbiner sammen. Daglig leder Ole Heggheim har likevel tro på at de vil lykkes:

– Fullskalaversjonen blir stor. Vi snakker her om 126 turbiner à 1 MW satt inn i ei ramme på 300 x 350 meter, uttaler han. Det har også eierne, som er North Energy og selskapet Fred, eid av Johan H. Andresen og døtrene. Det er norske Aibel som utfører stabilitetsberegningene for det Heggheim kaller vindseilet.

– Vi kan ta imot høyere vindhastigheter enn en vanlig turbin, og vår ramme har et dobbelt så stort areal som en vanlig turbin. Til sammen gjør dette at vi får ut fem ganger så mye energi per år som den største havvind-turbinen som testes ut nå, uttalte Heggheim til TU i fjor.

Han eier selv 16 prosent av selskapet.