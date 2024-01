18 rederier omdirigerer skipsfarten etter angrepene i Rødehavet

Houthi-opprørerne i Jemen har trappet opp angrepene mot internasjonal skipsfart i området i protest mot Israels krigføring på Gazastripen.

– Et betydelig antall selskaper, rundt 18 rederier, har allerede bestemt seg for å omdirigere sine fartøyer rundt Sør-Afrika for å redusere angrepene på fartøyene sine, sier Arsenio Dominguez, som leder Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO), onsdag.

Han sier det vil føre til at seilasene vil ta ti dager lenger enn om de hadde gått gjennom Rødehavet.

– Det vil få negativ innvirkning på handel og på fraktkostnader, påpeker han.

Freightos, en plattform for bestilling og betaling av internasjonal frakt, sier prisen for en konteiner fra Asia til Nord-Europa allerede er mer enn doblet denne uken, og at det nå koster over 4000 dollar å sende en 12 meter lang konteiner.

Enkelte operatører har varslet priser på over 6000 dollar for konteinere til og fra Middelhavet senere i måneden. På toppen av det kommer ekstragebyrer på mellom 500 og 2700 dollar, slik at totalsummen blir enda høyere, skriver researchsjef Judah Levine i Freightos i en e-post til Reuters.

Logistikksjefer påpeker at slike spotpriser er omtrent dobbelt så høye som ratene i faste kontrakter.

– Folk som er desperate etter å få en plass på et skip, blir nødt til å betale, sier sjøtransportdirektør Christian Sur i Unique Logistics.

– Gitt sikkerhetssituasjonen er det nå et høyt antall skip som velger å unngå gjennomseiling i Rødehavet og seiler rundt Afrika. Dette gjelder også norsk-tilknyttede fartøyer. Vår forståelse er et norske rederier unngår gjennomseiling i den grad det er mulig, sa Audun Halvorsen, direktør for beredskapsavdelingen i Rederiforbundet, til TU i går.

Normalt er det 40-50 norske skip i Rødehavsområdet.