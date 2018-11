Utenlandske eiere bygger ut norsk vindkraft

Grunnen til at utlendingene har kastet sine øyne på vindkraft er ganske enkelt at det er i ferd med å bli god butikk, skriver Klassekampen.

– Investeringene er beregnet å gi en årlig avkastning på åtte prosent. Det er attraktivt for store utenlandske pensjonsfond og infrastrukturfond, som søker langvarig og trygg avkastning, sier direktør Øyvind Isachsen i Norwea, interesseorganisasjonen for vindkraftverk i Norge.

Hadde monopol

Han sier den hjemlige vannkraftbransjen ikke hadde behov for å investere i vind, ettersom de allerede hadde monopol på fornybar kraft.

– De var inne i en tidlig fase, da det var spennende. Så ble det dyrt og vanskelig, og da solgte de seg ut, forteller Isachsen. Han tror de norske kraftselskapene er på vei tilbake, nå som det er penger å tjene også på vindkraft. Og vindkraftverkenes talsmann sier det er lettere å selge inn nye prosjekter med norske enn utenlandske eiere.

– Det er lettere når de som investerer, er trauste nordmenn med rett dialekt.

Avinor vil presse fram sol- og vindkraft på Svalbard: Kjører på selv om det skaper trøbbel i kraftnettet

Lavest kostnad i Europa

Siden 2012 har kostnadene for å bygge vindkraft i Norge sunket med cirka 30 prosent. En viktig grunn har vært utvikling av større vindturbiner og større rotor i forhold til generatorstørrelse.

– Dette gjør at de oppnår flere fullasttimer, fordi de kan produsere mer når det ikke blåser for fullt. NVE forventer at kostnadene for vindkraft kommer til å synke videre, og at det for utbyggere vil fortsette å være attraktivt å bygge vindkraftprosjekter i Norge selv uten elsertifikater. NVEs kraftmarkedsanalyse fra 2017 viser at kraftprisene kan øke fremover, og dette vil i så fall bidra positivt til vindkraftens lønnsomhet, sa direktør i energiavdelingen i NVE, Anne Vera Skrivarhaug, nylig til Teknisk Ukeblad.

tu.no har tidligere omtalt hvordan reduserte kostnader og gode vindressurser har gjort Norge attraktivt for investeringer i vindkraft, blant annet for finske Fortum, som bygger ut sin fornybar-portefølje med oppkjøp av utbyggingsklare vindkraftprosjekter i Nord-Norge.

– Norge har svært gode vindressurser og dette kombinert med teknologiutvikling gjør at norske vindkraftprosjekter nå har den laveste energikostnaden basert på levetiden (LCOE) for nye kraftverk i Europa, konkluderte Skrivarhaug.