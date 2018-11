100 av 280 ansatte mister jobben når deler av Jøtul flyttes til Polen

Ovnsprodusenten Jøtul flytter deler av produksjonen til Polen. Det fører til at 100 ansatte på Kråkerøy i Fredrikstad mister jobben.

Oppstarten ved anlegget i Polen er planlagt i første kvartal 2020, ifølge en pressemelding fra selskapet mandag.

Saken ble behandlet på et styremøte mandag. Der ble det vedtatt å gå videre med restruktureringen av selskapet, blant annet gjennom å bygge anlegget på 20.000 kvadratmeter i Polen. Datterselskapet Scans produksjon, som i dag skjer i Vissenbjerg i Danmark, flyttes til Polen. Det samme gjelder de mest arbeidsintensive prosessene ved anlegget på Kråkerøy, blir det opplyst. Støperiet blir beholdt i Norge.

150 ansatte må gå: Slutt for Simek i Flekkefjord

Ansatte i Norge og Danmark blir berørt

– Vi har jobbet veldig tett med vår nye eier, OpenGate Capital, for å planlegge en bærekraftig framtid for Jøtul. Etter år med tap var det nødvendig med vesentlige endringer for å opprettholde lønnsomheten. Ansatte i Norge og Danmark blir dessverre berørt når vi flytter noen deler av produksjonen til Polen, sier administrerende direktør Nils Agnar Brunborg i Jøtul.

Til NRK opplyser klubbleder Arild Johannessen ved Jøtul i Fredrikstad at det ser ut som rundt 100 fast ansatte blir berørt.

– Det vil i hovedsak ramme produksjonslinjen og ansatte der. Vi skal i forhandlinger med bedriften, så får vi se om vi klarer å få etablert nye oppgaver her, sier klubblederen.

Ifølge Nettavisen mister 70 ansatte i Danmark jobben.

Oppkjøpsfondet Ratos solgte i februar i år selskapet til OpenGate Capital, et annet oppkjøpsfond, etter å ha eid Jøtul siden 2006. Tidligere var ovnsprodusenten eid av familien til Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Ifølge Nettavisen hadde Jøtul et underskudd på 339 millioner kroner i fjor.