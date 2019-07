10 meter høy sikringsvoll ved Mannen vil bare demme opp for Veslemannen-scenario

Beboerne ved Mannen kan kanskje gå en lysere fremtid i møte med en ny planlagt sikringsvoll. Men vollen vil kun demme opp for et lite rasscenario.

Beboerne på gårdsbrukene Lyngheim og Rønningen under det ustabile fjellmassivet har kommet med innspill til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om at de ønsker en slik voll og en varig løsning på problemet, som bokstavelig talt henger over dem døgnet rundt.

Tilværelsen til beboerne under fjellpartiet har vært usikker lenge. Søndag ble ni beboere evakuert igjen fra området i dalen nedenfor fjellet. Tirsdag ble evakueringen opphevet.

– God kost nytte

NVE opplyste i forrige uke at direktoratet vurderer å etablere en sikringsvoll. Planen er å sette i gang byggingen i løpet av vinteren og våren 2020 dersom ikke større biter av fjellet raser i løpet av høsten.

– Vi er innstilte på at den skal bygges, men må se på ulike tekniske løsninger og gjøre analyser for å sikre at et slikt skred blir fanget opp av en slik voll, sier seksjonssjef Lars Harald Blikra til NTB.

Det er NVE som avgjør om vollen blir bygget og er ansvarlig for om løsningen er god nok. Målet er at de elleve beboerne under fjellet skal slippe å evakuere. Vollen vil avhengig av løsningen som blir valgt, bli mellom 200 og 300 meter lang, og rundt ti meter høy, sier Blikra.

– Det er god kost-/nytte og et tiltak vi vil prioritere, sier han.

Demmer bare opp for Veslemannen-scenario

I fjor ble området evakuert seks ganger. Fjoråret ble betegnet som et ekstremår, ettersom bevegelsene i fjellpartiet var større enn de fire siste årene til sammen. Det er belastningen på beboerne og en helhetsvurdering av situasjonen, som er årsaken til at NVE nå vurderer fysisk sikring.

Veslemannen består av mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter stein, og dersom hele partiet raser må en eventuell sikringsvoll være dimensjonert for store steinmasser. Ifølge Blikra vil en voll kunne demme opp for et lite scenario, men ikke for et større.

– Vi må fremdeles ha overvåking på plass for et større Mannen-scenario. Men det minste scenarioet, Veslemannen-scenarioet, er det mulig å sikre fysisk, sier han.

Rekordtidlig evakuering

Vinter og frost stabiliserer fjellpartiet, mens snøsmelting og varme skaper bevegelse i fjellet. I år startet bevegelsene i fjellet rekordtidlige 13. juni da farenivået ble hevet til gult, og senere til rødt søndag 30. juni.

Beboerne har aldri tidligere blitt evakuert før i august måned. Ifølge Blikra i NVE skjer dette fordi fjellet blir svakere år for år.

Veslemannen er en relativt liten, men svært aktiv del av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. Fjellet er 1.294 meter høyt og ligger på vestsiden av Romsdalen, 44 kilometer sørøst for Molde og 13 kilometer sør for Åndalsnes.

Fjellet er svært rasfarlig og har blitt kontinuerlig overvåket av Åknes/Tafjord Beredskap IKS siden 2009. I 2017 forsøkte NVE å fremprovosere et ras ved å pumpe vann inn i fjellet, men det lyktes ikke.