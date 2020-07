0,2 prosent av Equinor er fornybart. Så hva er vitsen med å skille ut den grønne fliken fra selskapet?

De siste ukene har det vært mye snakk om Equinor bør deles opp i et olje- og gasselskap og i et fornybart selskap. Ikke minst har det faktum at Aker nå etablerer egne selskaper for havvind og karbonfangst, satt fart i debatten.

Tallene som finnes med liten skrift i Equinors halvtårsresultat kan gi grunn til å spørre: «Hva er det egentlig å skille ut»?

Ifølge Equinor har selskapet 82 millioner dollar i inntekter fra området kalt NES, New Energy Sources. Samlet omsetning i samme periode er knapt 33,6 milliarder dollar. Fornybare energikilder utgjør dermed drøyt 0,2 prosent av den samlede omsetningen i selskapet.

Honnør for å publisere tall

Equinor fortjener honnør for at selskapet nå publiserer tall for den fornybare delen, selv om tallene er så små at de fortsatt står listet under «Other» i regnskapsoppstillingen. Utviklingen i 2020 er notorisk vanskelig å vurdere på grunn av koronakrisen, og at omsetningen falt fra 44 til 38 millioner dollar fra første til andre kvartal, er det liten grunn til å henge seg opp i. Samlet viser fornybar energi solid prosentvis vekst i Equinor etter første halvår. Målt mot samme periode i fjor er omsetningen opp godt over 50 prosent.

Så ved bare å oppgi tallene, om enn foreløpig i fotnoter, tar Equinor et viktig skritt. Skal fornybare energikilder bli viktige for selskapet, må de synes. Intet synes mer enn det som tas med i regnskap og finansielle presentasjoner.

Produksjonen fra fornybare energikilder er nå med i Equinors finanspresentasjon. Det gir økt oppmerksomhet og høyere status for feltet internt i selskapet, skriver artikkelforfatteren. Faksimile: Equinors finanspresentasjon 2. kvartal 2020

At energiproduksjonen fra fornybar nå også er med i finansdirektør Lars Christian Bachers presentasjon, er et annet tegn på at fornybar får mer oppmerksomhet. Riktignok var produksjonen bare 864 GWh i første halvår, litt ned fra samme periode i fjor. Til sammenlikning leverte Ørsted 8,8 TWh bare i første kvartal. Om det danske energiselskapet har samme produksjon i 2. kvartal, ligger de på et nivå som er 20 ganger høyere enn Norges flaggskip. Veksten i produksjonen fra Ørsted i årets tre første måneder er omtrent på nivå med den totale produksjonen fra Equinor i årets seks første måneder.

Eller for å bruke en annen målestokk: Den omstridte, men lille landbaserte norske vindkraften produserte i første halvår tre ganger så mye strøm som hele Equinors fornybare produksjon i samme periode – verden over.

Hente inn forspranget

Likevel: Man må starte et sted. At Danmark var mye mer forutseende enn Norge når det gjelder å satse på nye fornybare energikilder, får vi ikke gjort noe med nå. Nå gjelder det å ta igjen forspranget.

Det er heller ikke sikkert at det over tid vil være riktig å sammenlikne Ørsted og Equinor direkte. Aker-konsernet er en annen viktig norsk havvindaktør, og Statkraft satser også internasjonalt på fornybar energi.

Likevel: Når verden skal diskutere nye fornybare energikilder, er det langt mer interessant hva Ørsted foretar seg, enn Equinor.

Det trenger ikke være slik. Mener Equinor-ledelsen alvor med at selskapet skal være et energiselskap som skal jobbe med hele spekteret av energikilder? Da bør de spørre seg hvordan andelen av omsetningen fra nye energikilder kan vokse fra 0,2 prosent av omsetningen til 10 prosent på de neste fem årene. Så er det litt uvesentlig om man havner på 8 eller 12 prosent av omsetningen. Uansett: Skal Equinor faktisk bli et grønt selskap, må det helt andre resultater til. Det blir ikke mye grønnskjær når du blander 99,8 prosent sort og 0,2 prosent grønt:

Øverst: 100 prosent sort. Midten: 99,8 prosent sort (Equinor i dag). Nederst: 90 prosent sort – en mulig ambisjon for Equinor innen fem år? Illustrasjon: Ole Petter Pedersen

Som før er det store spørsmålet om Equinor har rett ledelse for å transformere selskapet. Det handler ikke om at selskapet har dårlige ledere – men de har en ledelse med tung oljeerfaring. Det er flott for et oljeselskap, men er det her vi kanskje finner det største problemet for fornybarsatsingen?

Jobber hardt – lite å vise til foreløpig

Det vil være riktig å si at Equinor har jobbet hardt for å bli et grønnere selskap i de to årene som har gått siden navneskiftet, skrev jeg i en kommentar tidligere i år, i forbindelse med generalforsamlingen og etter bråket om de hittil elendige investeringene i USA. Divisjonen som jobber med fornybar energi er utvilsomt dyktig. Men den er også veldig, veldig liten målt mot selskapets øvrige aktivitet.

Å være liten kan være bra. Det gir mulighet for å handle raskt. Utvilsomt er det også bra at vi nå lettere finner sporene av den fornybare aktiviteten i regnskapstallene. Da får vi også muligheten til å måle framover i hvilken grad selskapet faktisk går i en grønnere retning, eller om det blir med slagordene.