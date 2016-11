Nvidia: – Tesla har sendt sjokkbølger gjennom bilindustrien

En splitter ny Tesla Model S eller Model X har avansert maskinvare for selvkjøring om bord.

Nvidia, selskapet bak maskinvaren som gir Tesla-bilene regnekraften som trengs for å gjøre dem helt selvkjørende, mener at bilprodusenten har sendt en kraftig sjokkbølge gjennom bilindustrien.

Men, foreløpig har faktisk en ny Tesla færre muligheter enn en eldre utgave av Autopilot-systemet.

Det skyldes at Tesla fremdeles jobber med å utvikle programvaren til det nye systemet.

Disse kommer til Tesla-modeller som Autopilot versjon 8.1.

Nå avslører Tesla-sjef Elon Musk via Twitter at programvaren er rundt tre uker unna.

Planen er at systemet over tid skal få flere og flere ferdigheter, og til slutt kunne kjøre helt av seg selv. Det kan skje så tidlig som i 2018.

Selvkjørende biler: Slik fungerer de

Konkurrentene har fått dårlig tid

Tesla demonstrerer den nye selvkjøringsteknologien. (Foto: Tesla)

De bilprodusentene som tidligere snakket om selvkjørende biler i 2020 har nå plutselig fått veldig mye dårligere tid.

Nvidia-direktør Jen-Hsun Huang sa dette i en telefonkonferanse med analytikere i forbindelse med at de la frem kvartalsresultatene sine tidligere denne måneden.

Det ble nylig kjent at Tesla har valgt Nvidias Drive PX 2-plattform til alle sine biler. Alle Tesla-modeller som leveres nå, har denne plattformen om bord, uavhengig av om autonomi er valgt som tilleggsutstyr eller ikke.

Det betyr at enhver Tesla-modell med Drive PX 2 på sikt vil kunne gjøres helt selvkjørende. Alle biler de lager nå, har denne maskinvaren.

Volvo har også valgt denne plattformen til sine selvkjørende XC90.

Spår forbrenningsmotorens død: – Alle biler er elbiler etter 2025

En sjokkbølge gjennom bilindustrien

Nvidia Drive PX 2 er datamaskinplattformen som er installert i alle Teslas nye biler. Foto: Nvidia

Teslas plan er å gradvis bygge kunstig intelligens som setter bilene i stand til å kjøre seg selv på sikt. Siden alle bilene har maskinvaren, kan alle kunder få tilgang til dette etterhvert som det forbedres.

– Jeg tror det at Tesla nå lanserer og i nær fremtid har på veien kapasitet for fullstendig selvkjøring basert på kunstig intelligens, har sendt en sjokkbølge gjennom bilindustrien, sier Huang ifølge en transkripsjon av telefonkonferansen gjengitt på Yahoo.com.

Han mener at 2021, som de fleste bilprodusenter har kommunisert som tidspunktet da de kommer med selvkjørende biler, ikke lenger er et tema.

– Alle som snakket om autonome evner i 2020 og 2021 revurderer det nå, sier Huang.

Han mener at problemene som må løses for selvkjørende biler, ikke handler om sensorer, men om kunstig intelligens. Han insisterer også på at dette problemet er løst i 2017.

Nå er den i Norge: Slik er det å kjøre buss uten sjåfør

Må kontinuerlig forbedres

Han mener at bilfabrikantene har innsett at de til syvende og sist er nødt til å levere en tjeneste som kontinuerlig må forbedres. Han sammenligner det med mobiltelefoner og TV-dekoderbokser.

Nvidias toppsjef Jen-Hsun Huang. Foto: Jørgen Elton Nilsen

Han mener at autonomi blir en tilleggsfunksjon, men en tjeneste kundene ønsker. Dermed må tjenesten stadig bli bedre.

Nvidias Drive PX-plattform består kun av maskinvaren. Programvaren må bilprodusenten selv utvikle. Det tror Huang er positivt, ettersom det gir bilprodusentene anledning til å eie sine egne løsninger.

Det er åpenbart i Huangs interesse å hevde det, men han mener at Drive PX 2 er den eneste aktuelle plattformen på planeten i dag som kan gjøre selvkjørende biler til realitet.

Alle Tesla-modeller blir selvkjørende: Slik fungerer teknologien

Enklere for Tesla

Alejandro Zamorano-Cadavid, autonomi-ekspert i analysebyrået Bloomberg New Energy Finance, er ikke like sikker på at det brenner under føttene på de andre bilprodusentene.

– Tesla selger få biler, så det er enklere for dem å implementere disse tingene. De selger også premiumbiler, som tillater dem å implementere disse løsningene og få kjøperne til å betale for dem, sier Zamorana-Cadavid til Teknisk Ukeblad.

Han mener at autonomibølgen som nå går gjennom bilbransjen ikke nødvendigvis er et resultat av hva Tesla gjør, men heller at det har vært en endring i bilprodusentenes syn på teknologi generelt.

Han er heller ikke enig med Nvidia-sjefen i at autonomi nå kun er et databehandlingsspørsmål. Sensorene er fortsatt dyre, og i noen tilfeller store.

– Slik jeg ser det, trenger fortsatt sensorteknologien mer utvikling. Og så er det behovet for pålitelig telekommunikasjon. Om sensordata ikke kan overlappes med tredjepartsdata, så vil ikke systemet være optimalt uansett hvilken regnekraft kjøretøyet har, sier Zamorana-Cadavid.

Tredjepartsdata er i denne sammenhengen blant annet informasjon fra andre kjøretøy, veisignaler, trafikkinformasjon og skydata.

Les også: Derfor investerer Intel 2 milliarder kroner i selvkjørende biler

Uklart hvordan det skal tjene penger

Zamorana-Cadavid mener at selv om de fleste bilprodusentene jobber mot å tilby transporttjenester i tillegg til å selge kjøretøy, er det ikke er åpenbart hvordan en flåte selvkjørende biler skal bli en lønnsom forretning for bilprodusentene.

Det er dessuten usikkert om lover og regler er klare i det tidsrommet Tesla og Nvidia ser for seg.

Dette må på plass før helt autonome biler kan kjøres på veien. Om det skal være flåter av selvkjørende biler på offentlig vei innen 2021, er det antakeligvis mange lover og regler som må justeres.

– Samspillet mellom menneskelige sjåfører og maskinsjåfører som deler veien, er mye mer komplisert enn det dataforskere vil godta, sier han, og legger til at de som utformer lovene vil frykte at det vil skje flere ulykker som følge av dette samspillet.

Et viktig steg nærmere: Nå kommer regler for selvkjørende biler

Selvkjørende biler på norske veier

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i samtale med Tesla-gründer Elon Musk under regjeringens konferanse om fremtidens transportløsninger i april i år. Foto: Marius Valle

Regelverket rundt selvkjørende biler er under utvikling. I Norge jobber Samferdselsdepartementet med et lovforslag som kan åpne for dette allerede neste år.

Det er imidlertid foreløpig snakk om å tillate dette i enkelte deler av landet, og da for å tiltrekke seg aktører som utvikler og tester selvkjørende biler.

– Autonome kjøretøyer krever en helt annen og mye mer detaljert kartlegging av veisystemet enn det vi har i dagens kart. Derfor er det lurt å begynne i avgrensede områder, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til Teknisk Ukeblad forrige måned.