Investerer 2 milliarder i selvkjørende biler: – Data er den nye oljen

Fremtidens biler er selvkjørende. Det krever ikke bare sensorer, men også regnekraft. Intel ønsker en fot innenfor i dette markedet.

Selvkjørende biler er ventet å bli en samfunnsomveltning i årene som kommer. Allerede neste år ligger det an til at slike kan bli tillatt på norske veier.

Administrerende direktør i Intel, Brian Krzanich sa under et foredrag på Los Angeles Auto Show i går at de skal investere mer enn 250 millioner dollar, tilsvarende 2,1 milliarder kroner, for å utvikle teknologi for selvkjørende biler de neste to årene, skriver Automotive News.

De ønsker å utvikle teknologi for bildeprosessering, 5G-tilkobling, databehandling i skyen, maskinlæring og sikkerhet.

Markedslederen tar 67.000 kroner for sin billigste lidar: Denne utfordreren vil koste under 400 kroner

Intel tar steget over i bilindustrien

Intel-sjef Brian Krzanich under en presentasjon i forbindelse med et samarbeid med Ericsson. Foto: Odd Richard Valmot

Det siste året har Intel inngått avtaler med store bilprodusenter om å levere teknologi til deres biler.

Disse inkluderer blant andre BMW, Daimler, Hyundai, Jaguar, Toyota og Tesla.

Særlig BMW-samarbeidet er fokusert på autonomi. I sommer meldte selskapene at de sammen med Mobileye utvikler et system som skal gjøre neste generasjon elbil fra BMW selvkjørende. Denne går foreløpig under navnet iNext.

For Intel er det trolig viktig å bevege seg raskt for å unngå at de blir marginalisert i dette markedet, slik som de ble i mobil- og nettbrettmarkedet, hvor de ikke har klart å få et skikkelig fotfeste. Dette markedet er dominert av Qualcomm, Apple, Nvidia, Samsung og andre som produserer prosessorer basert på ARM-arkitektur.

Qualcomm og Nvidia har allerede etablert seg i bilmarkedet. Qualcomm kjøpte forrige måned NXP Semiconductors for 38,5 milliarder dollar (324 mrd kroner). NXP er bilbransjens største halvlederleverandør.

Nvidia har på sin side etablert seg med plattformen Drive PX 2, som er installert i alle Teslas biler, og som skal gjøre alle fremtidige modeller selvkjørende. Også Volvo er på Nvidias kundeliste.

Alle Tesla-modeller blir selvkjørende: Slik fungerer teknologien

Bil blir viktig for IT-industrien

Nvidias plattform for selvkjørende biler, Drive PX 2. Foto: Nvidia

Selv om ikke alle bilprodusenter som ikke er like frempå med selvkjørende biler, som Ford eller Tesla, og selv om flertallet av bilene som selges ikke vil være helt selvkjørende på mange år, er bilmarkedet viktig for IT-industrien.

Ifølge analyseselskapet IHS Markit, har en gjennomsnittlig ny bil i dag 616 mikrobrikker, mot 550 i 2013, skriver Wall Street Journal. Disse gjør alt fra å styre lys til å holde bilen i veibanen.

– Når det kommer til fremtidens bil og automatiserte kjøreopplevelser, er data bokstavelig talt den nye oljen. Data har potensialet til å endre måten vi tenker på kjøreopplevelsen radikalt, skriver Krzanich i en kommentar publisert på Intels nettsider.

– Som teknolog er en av trendene jeg ser som mest omveltende i nesten alle industrier den enorme bølgen av data drevet av spredningen av smarte og tilkoblede enheter, skriver Krzanich.

Hvordan virker: Selvkjørende biler

4 terabyte data per bil per dag

Selvkjørende biler vil generere enorme mengder data hver dag. Foto: Intel

Han skriver at en person i snitt genererer 650 megabyte data i 2016. I 2020 er det ventet at mengden er 1,5 gigabyte. Til sammenligning vil et selvkjørende kjøretøy generere omtrent 4 terabyte har dag.

For eksempel vil kameraene i bilene alene generere fra 20 til 60 megabyte i sekundet, mens lidar vil generere mellom 10 og 70 megabyte i sekundet.

– Hvert autonome kjøretøy vil generere like mye data som nesten 3000 personer. Ekstrapoler dette videre, og tenk på hvor mange biler som er på veien. La oss estimere bare en million autonome biler verden over. Det betyr at automatisert kjøring vil representere data fra tre milliarder mennesker, skriver han.

Han mener det i hovedsak vil genereres tre typer data: Data fra bilens sensorer, som krever enormt mye regnekraft for å behandle.

Data fra andre trafikanter, som vil avgjøre hvordan bilen velger å kjøre fra A til B.

Personlig data, hvor eksempel hvor mange som er i bilen, hvilken musikk de vil høre på, biometriske data og annet, som kan brukes til å tilpasse opplevelser til enkeltpersoner.

Trenger hjelp til å håndtere data

Han mener at dette vil være svært viktig for bilindustrien, og at det ikke holder å bare samle inn disse dataene. Disse må behandles slik at de gis verdi, samtidig som de holdes sikre. Det vil bilprodusentene trenge hjelp til, mener Krzanich.

En rapport fra McKinsey og Bloomberg spår at selvkjørende biler vil dukke opp i de store byene først. Dette kommer antakeligvis til å endre måten vi forflytter oss, og rapporten anslår at vi får se effekten av dette i midten av neste tiår.

Andre, som Stanford-foreleser Tony Seba, tror det vil gå mye raskere. Han spår at ingen nye biler med forbrenningsmotor vil bli lansert etter 2025, og at alle nye biler vil være selvkjørende innen 2030.