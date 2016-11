– Det er bare i Norge, Sverige og Island du kan hevde at du produserer et helt grønt batteri

Sverige kan få sin første storskala batterifabrikk. Fabrikken skal kunne forsyne europeisk bilindustri med litiumion-fremdriftsbatterier, og være i klasse med Teslas Gigafactory.

Det er det nystartede selskapet SGF Energy AB som står bak planene. Selskapet er deleid av tidligere innkjøps- og logistikksjef i Tesla, Peter Carlsson.

Planene ble først kjent tidligere i høst, og har nå fått fremdrift etter at det svenske statlige direktoratet Energimyndigheten har bevilget støtte til prosjektet.

De går inn med et oppstartstilskudd på 19 millioner svenske kroner (17,6 mill NOK) som skal delfinansiere den første delen i satsingen, melder Energimyndigheten i en pressemelding.

Behov i markedet

De mener å ha sett at det finnes en åpning i markedet for dette prosjektet, ettersom produksjonskapasiteten i dag, og kjente planer om investeringer i ny kapasitet, ikke vil kunne dekke det kommende behovet for batterier.

Pengene er gitt i form av et lån.

Litiumionebatterier, som disse 18650-cellene, har blitt en viktig komponent i teknologiens verden. Foto: Odd Richard Valmot

SFG Energy har som mål å utvikle nyskapende prosesser, og med volumproduksjon håper de å kunne produsere batterier av høy kvalitet til lav kostnad.

Denne typen batterifabrikk skal ligne Teslas «gigafactory» i Nevada i USA, og blir i tilfelle den første i sitt slag i Europa, ifølge pressemeldingen.

Nærhet til råvarer, kompetanse, inudstrielle kunder og sluttkunder trekkes frem som fordeler med å etablere fabrikk i Sverige.

Håpet er at dette skal bidra til å skape ny industri i Sverige, med arbeidsplasser i fabrikken og tilknyttede næringer.

– I Europa skjer nesten ingenting

I et intervju med Ny Teknik i september, fortalte Peter Carlsson at det er behov for mellom 100 og 150 gigafabrikker dersom hele bilindustrien skal omstilles til elektrisk fremdrift.

– Og i Europa skjer nesten ingenting. Nesten alle satsinger på batteriproduksjon skjer i Asia, sa Carlsson.

Han mener den tyske bilindustrien er svært ubekvem med å omstille seg slik at de blir avhengige av Asia. For eksempel har tilgangen til sjeldne jordarter fra Kina blitt begrenset på grunn av kinesiske politisk motiverte eksportkvoter.

Det er problematisk nå Kina nærmest har monopol på utvinning av disse grunnstoffene. Også japansk bilindustri er er lite komfortable med å gjøre seg avhengig av kinesiske råvarer.

Flere vil bygge batterier

Den kommende batterifabrikken i Østerrike, sett ovenfra. Foto: Kreisel Electric

Dermed er det åpenbart et marked for europeiske aktører som kan forsyne bilindustrien.

SGF Energy er imidlertid ikke alene om å ville bygge batterifabrikk.

Volkswagen skal etablere sin egen batteriproduksjon ved motorfabrikken sin i Salzgitter, men det er ikke kjent om de vil bygge batterier av importerte celler, eller også produsere cellene selv.

Østerrikske Kreisel Electric skal åpne en batterifabrikk med en produksjonskapasitet på 800 megawattimer andre kvartal neste år, og de har angivelig en stor bilprodusent på kundelisten. Kreisel produserer imidlertid ikke cellene selv.

Spår forbrenningsmotorens død: – Alle biler er elbiler etter 2025

Unike forutsetninger i Sverige

Carlsson mener imidlertid at Sverige har unike forutsetninger for å bygge en gigafabrikk. Tilgang til kraft og metaller taler for å plassere den i landet.

– Muligheten for å utnytte svensk og skandinavisk gruvedrift og skape forsyningskjeder for råverer er ganske unik. Det finnes litium og nikkel i Finland, og et av verdens største anrikingsverk for kobolt finnes utenfor Kokkola i Finland. Grafitt, nikkel og mangan finnes i Sverige, sier han til Ny Teknik.

Vi får legge til at det også produseres nikkel- og titanmalm i Sokndal i Norge.

Tilgangen til fornybar energi er også god. En gigafabrikk med en årsproduksjon på 35 gigawattimer trenger en tilkobling på 300 megawatt, anslår Carlsson.

Grønn batteriproduksjon

– Fra et energiperspektiv er det bare i Norge, Sverige og Island du kan hevde at du produserer et helt grønt batteri, sier han.

Energimyndighetens tilskudd på 19 millioner svenske kroner kan for øvrig ikke bygge noen batterifabrikk alene. SGF Energy har anslått at det vil koste 40 milliarder svenske kroner. Den innledende fasen vil koste rundt 85 millioner svenske kroner.