Disse batteriene gjør at bilprodusentene står i kø

Den østerrikske batteriprodusenten Kreisel Electric er et relativt ubeskrevet blad for den som ikke følger batteriverdenen. De som ønsker å lage elbiler har imidlertid øynene på de tre brødrene Kreisel.

Nå kan det se ut til at Kreisel Electric er i ferd med å etablere seg som en viktig aktør i bilmarkedet.

Ifølge Markus Kreisel, salgssjef i Kreisel Electric, mottar de 20 henvendelser om dagen fra bilgiganter som BMW, McLaren og Volkswagen, skriver Bloomberg.

De ønsker hjelp til å få fart på elektrifiseringen av bilene sine.

– Selskaper kommer og tilbyr oss prosjekter. Vi har ingen reelle konkurrenter med tanke på måten vi gjør forretning, sier Kreisel til Bloomberg.

Forretningsmodellen er å lage batteripakker og drivlinjer. De designer også batteriproduksjonslinjer for andre, og bygger prototyper for bilprodusenter.

De store kommer på besøk

Markus Kreisel, den ene av de tre Kreisel-brødrene bak Kreisel Electric. Foto: Kreisel Electric

Flere av de store bilprodusentene har besøkt dem i småbyen Freistadt 20 mil nord for Wien. Her har de fått prøvekjøre brødrenes konverterte elbiler.

Det er ikke bare batterier Kreisel Electric bygger. I sortimentet finnes også motor, girkasser, invertere, og annen nødvendig kraftelektronikk.

Det setter dem i stand til å bygge demonstrasjonsbiler som en elektrisk Škoda Yeti med to motorer på til sammen 170 kilowatt, og 64 kilowattimer batteri.

Den tar deg angivelig fra null til 60 kilometer i timen på 2,6 sekunder. Rekkevidden er ifølge Kreisel Electric mer enn 350 kilometer.

De har elektrifisert en Mercedes-Benz Sprinter, med 90 kilowattimer batteri, og en 120 kilowatt elektromotor. Den har en rekkevidde på 300 kilometer.

Eller hva med en BMW 3-serie stasjonsvogn med 45 kilowattimer batteri, 300 kilometer rekkevidde og 120 kilowatt motor?

Har solgt drøssevis av motorer med både bensin- og elmotor: Men ingen bruker bensin-delen

Oppmerksomhet

Kreisel Electric bygger batteripakker til elbiler og andre applikasjoner. Foto: Kreisel Electric

Disse og andre ombyggingsprosjekter har gitt brødrene mye oppmerksomhet. De hevder nå at ordrebøkene er i ferd med å fylles, i tiden før de åpner dørene til sin nye batterifabrikk andre kvartal neste år.

Produksjonskapasiteten skal være 800 megawattimer, som i løpet av tre måneder kan dobles til 1,6 gigawattimer ved behov.

De har allerede kontrakt med en bilprodusent som er «større enn Tesla» og som skal bygge over 100.000 biler de neste to årene. Det kan forsåvidt bety nesten hvem som helst.

Forrige måned annonserte Kreisel Electric at de har inngått en avtale om leveranse av drivlinje og batteri til 2000 VDL elektriske minibusser basert på Mercedes Sprinter.

Disse får 72 eller 92 kilowattimer batteri, avhengig av konfigurasjon.

Les også: Slik fungerer egentlig hurtiglading av elbil

Under 100 dollar per kilowattime

Kreisel Electric bygger demonstrasjonsbiler, som denne BMW 3-serie stasjonsvognen. Foto: Kreisel Electric

De lager batteripakker som angivelig har en hel del høyere energitett enn Teslas. De kjøper sine litiumioneceller fra Panasonic, akkurat som Tesla, men en egenutviklet metode for sammenføyning av battericellene skal gi en høyere virkningsgrad.

Så skal det nevnes at Tesla produserer cellene i sin egen fabrikk, noe Kreisel ikke gjør. De kjøper inn 18650-celler fra Panasonic, og setter dem sammen til batteripakker.

Kreisel forventer at de vil klare å bygge batteripakker til en pris på under 100 dollar per kilowattime så snart de kommer opp i et volum på over 100.000 biler. Det tror de skjer tidligst i 2019.

Analytiker Ben Kallo hos RW Baird har tidligere i år anslått Teslas batterikostnader til å være mellom 150 og 200 dollar per kilowattime. General Motors ser for seg å nå 100 dollar per kilowattime i innkjøp av celler i 2022, ifølge Greentechmedia.com.

Colin McKerracher i Bloomberg New Energy Finance har tidligere i år anslått at prisen per kilowattime for elbilbatterier var 350 dollar i 2015, og at prisen vil falle under 120 dollar innen 2030.

Så det gjenstår å se hva Kreisel-brødrene faktisk klarer å levere.

Du har kanskje ikke hørt om dem? Verdens største elbilprodusent

God timing

Timingen ser imidlertid ut til å være ganske god for brødrene, nå som alle de tyske bilgigantene har annonsert at de skal i gang med storstilt elbilproduksjon frem mot 2020.

Kreisel har for øvrig også introdusert sin egen batteribank, kalt Mavero. Denne skal leveres til personkunder i første kvartal neste år.

Oppdatert: En tidligere utgave av denne artikkelen oppga akselerasjonen fra 0 til 100 kilometer i timen på Kreisels ombygde Skoda til 2,6 sekunder. Det riktige skal være 0 til 60 kilometer i timen.