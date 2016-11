Slik skal de få ned lokal luftforurensing ved hjelp av en app

En stor del av trafikken i større byer består av bilister som hele tiden er på jakt etter parkeringsplass.

Jakten er ikke bare kilde til frustrasjon og irritasjon blant bilistene, men fører også til en stor andel lokal luftforurensing. For å gjøre noe med problemet testes det nå en ny type smartparkering i Barcelona.

Det skriver ing.dk.

Sensor på bilen

Løsningen som testes er utviklet av bilprodusenten Seat. Løsningen, som ble presenter under Smart City Expo forrige uke, kombinerer data fra parkeringsplasser og biler med informasjon fra det offentlige.

Enkelt fortalt går løsningen ut på at bilister skal dele parkeringsinformasjon med hverandre.

Dette skal skje ved at bilene utstyres med sensor på begge sider av bilen som registrerer ledige plasser langs veien mens bilen kjører.

Sensorene registrerer alle ledige plasser som er mer enn 4,5 meter lange.

Finner plass med app

For å være sikker på at plassen sensoren registrerer er en ledig parkeringsplass, og ikke inngang til en garasje eller en fotgjengerovergang sendes dataene direkte fra sensorene til softwareplatformen iCity.

Appen kryssrefererer sensordataene med et kart over byen og dobbeltsjekker på den måten at det faktisk er snakk om en ledig parkeringsplass.

Informasjonen videredistribueres så via appen ParkFinder eller det innebygde systemet MirrorLink som er å finne i enkelte biler.

Om det finnes ledige parkeringsplasser i nærheten av deg vil de da komme opp i appen med grønn eller oransj runding, avhengig av når plassen ble registrert.

Testing i Bærum

Det er ikke bare i Barcelona det testes ut varianter av smartparkering.

I Berlin har Siemens installert gatelykter med innebygde radarsensorer som overvåker et 200 meter langs felt med parkeringsplasser i gaten Bundesallee.

Og i Sandvika sentrum i Bærum kommune ligger det som skal være Europas første sanntidsløsning for gateparkering.

Her overvåkes 120 parkeringsplasser via batteridrevne, magnetiske sensorer plassert i små bokser, innfrest i asfalten.

Også her kan ledige parkeringsplasser søkes opp via en app på mobiltelefonen.

Oslo hakk i hel

Nå jobbes det også på spreng med en tilsvarende løsning i Oslo.

Teknisk Ukeblad skrev for kort tid siden om Bymiljøetaten i Oslo som borer ned sensorer i bakken på Grunerløkka.

Sensorene registrerer tilstedeværelse av kjøretøy ved hjelp av geomagnetisme og skal gjøre informasjonen om ledige og opptatte parkeringsplasser tilgjengelig for bilister i området på lik linje med systemet i Bærum.

Når systemet vil være klart for bruk er imidlertid ikke sikkert ennå.