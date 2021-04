Zero-leder Marius Holm går til Vy

– Vy betyr mye for mange, og er en del av løsningen på dagens klimautfordringer. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med Vy og være med på å gjøre det enda mer attraktivt å reise og å sende varer på en miljøvennlig måte. For å få kundene til å velge Vy, må vi ha de beste løsningene for kundene, et godt omdømme og gode rammebetingelser, sier Marius Holm i en pressemelding.

– Etter mange spennende og lærerike år i Zero sammen med dyktige og engasjerte kolleger, er tiden kommet for å skifte beite. Transportsektoren er i stor utvikling, med digitalisering, knallhard konkurranse og nye ønsker fra både person- og godskunder. Disse endringene motiverer meg, skriver Holm.

Han starter i jobben i august, og jobber i Zero fram til sommeren.

Skal få gods over på bane

– Marius Holm har fått næringsliv og myndigheter til å tenke nytt i kampen for å løse samfunnets klimaproblemer. Nå gleder vi oss til å få Marius med på laget i Vy, skriver konsernsjef Gro Bakstad i pressemeldingen.

– Med store endringer i transportmarkedet og i våre rammebetingelser, blir kommunikasjon med kunder og omverdenen stadig viktigere. Her har Marius mye å bidra med, skriver Bakstad.

Vy skriver at Holm blant annet skal jobbe med å få godstrafikk over fra vei til bane og å få folk til å velge toget både til pendling og fritidsreiser.

– En av de mest spennende lederjobbene

Marius Holm har vært daglig leder av Zero siden høsten 2012. Før det jobbet han ti år i Bellona og ett år i PR-byrået Burson Marsteller. Han er utdannet innen økonomi og ressursforvaltning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås.

– Det jeg er mest stolt over, er at oljelandet Norge nå leder an i arbeidet med elektrifisering av først personbiler, så ferjer og nå tyngre kjøretøy og lasteskip. Det er en seier vi deler med andre, men suksessen viser at strategien med å skape marked for nye løsninger slik at industrialisering og kostnadsreduksjoner drives fram, kan gjøre et lite land til et kraftfullt verktøy for global endring, skriver Holm i en pressemelding fra Zero.

Nå starter styret arbeidet med å finne en ny leder for Zero, som har 25 ansatte.

– Dette er en av de viktigste og mest spennende lederjobbene i norsk samfunnsliv, med en unik mulighet til å forme positiv endring og klimaløsninger på tvers av myndigheter og marked, sier styreleder Erik Sauar.