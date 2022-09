Zelenskyj: – Ukraina har mottatt Nasams

Ukraina skal allerede ha mottatt de to Nasams-batteriene som ble donert av USA i samarbeid med Norge i starten av juli.

Det opplyste president Volodymyr Zelenskyj i et intervju i programmet «Face the nation» som ble sendt på amerikanske CBS søndag.

Her trekker han fram de tre viktigste våpenbidragene Ukraina har fått eller har behov for nå: Rakettartilleri, stridsvogner og luftvern.

– Jeg vil takke president Biden og den amerikanske kongressen for beslutningene som allerede er tatt. Vi har mottatt Nasams. Men dette er ikke i nærheten av å være nok til å dekke all sivil infrastruktur, sa Zelenskyj.

Nasams i to donasjoner

Det norskutviklede luftvernet Nasams, «Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System», produseres av Raytheon og Kongsberg Defence & Aerospace.

Dersom dette allerede er utplassert i Ukraina nå, er det tidligere enn det som tidligere er blitt kommunisert fra det amerikanske forsvarsdepartementet. Hvilket ikke nødvendigvis er helt unaturlig, da det i flere tilfeller har vært stille omkring enkelte donasjoner fram til våpnene er levert og i bruk.

På en pressebriefing i Pentagon tidligere i midten av august ble det anslått at to Nasams-batterier vil være på plass i Ukraina i løpet av to-tre måneder.

Nasams var på Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs ønskeliste da han talte til Stortinget i mars.

Nasams-donasjonen ble offisiell da USA 1. juli offentliggjorde detaljene i den fjortende våpenpakka til Ukraina. En betydelig andel av den nye donasjonen verdt 820 millioner dollar utgjøres av to Nasams-systemer.

Den symboltunge datoen 24. august ble av USA benyttet til å annonsere den hittil største våpenpakka til Ukraina, verdt om lag tre milliarder dollar. Det amerikanske forsvarsdepartementet varslet at de kjøper inn seks Nasams-systemer, i tillegg til de allerede varslede.

Dette er bidrag som faller inn under USAI-ordninga (Ukraine Security Assistance Initiative), det vil si at det er våpensystemer som bestilles fra industrien i stedet for å hentes ut fra egne lagre.

Leverandøren her vil være amerikanske Raytheon Missiles & Defense, i samarbeid med Kongsberg Defence & Aerospace. Bidragene skreddersys nå for å møte Ukrainas mest kritiske behov på noe lengre sikt.

To dager senere ble den første produksjonskontrakten av Nasams myntet på Ukraina varslet: Det er snakk om en avtale verdt i overkant av 182 millioner dollar som finansieres gjennom USAI-ordninga (Ukraine Security Assistance Initiative).

Samtidig med kontraktkunngjøringa fra US DoD kom Raytheon Missiles & Defense med ei pressemelding der de understreker at de og deres partnere jobber iherdig for å kunne levere dette luftvernet til Ukraina raskt.

Etterspurt luftvern

Fra før er det tolv nasjoner som er operative med Nasams eller som er i ferd med å bli det: Norge, USA, Australia, Chile, Finland, Indonesia, Litauen, Nederland, Oman, Qatar, Spania og Ungarn.

Det er utvilsomt slik at USAs donasjon vil bidra til å gjøre Ukraina til en stor Nasams-bruker på sikt, men det er vanskelig å sammenligne direkte med andre land som kan ha ulike konfigurasjoner med sensorer, kommando- og kontrollsentraler (FDC) og utskytningsramper (launchere).

USA varsler også at midler fra den siste våpenpakka går til å supplere med mer Nasams-ammunisjon, det vil si missiler fra Raytheon. Standardmissilet er AIM-120 Amraam og rekkeviddespekteret er blitt utvidet med Amraam-ER og AIM-9X Sidewinder block II.

– Men med den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen vi ser nå, påvirker dette selvfølgelig forsvarsindustrien generelt. Etterspørsel etter produkter fra norsk forsvarsindustri har fått mer fokus. Dette er et produkt av dedikert og høyteknologisk utvikling som er tatt fram i Norge tett sammen med brukeren, og beviser at industrien leverer løsninger som utgjør en forskjell i dagens situasjon og er etterspurt i verden, uttalte administrerende direktør Eirik Lie i Kongsberg Defence & Aerospace til TU etter det amerikanske vedtaket 24. august.

Det norske forsvarsdepartementet har bekreftet overfor Teknisk Ukeblad at Norge bidrar med både treningsstøtte og materiell. Men departementet har ikke ønsket å utdype dette ytterligere.

Norge og USA har fra før samarbeidet om å gi ukrainske soldater opplæring på M109 etter at Norge donerte 22 slike vogner. Under donorkonferansen for Ukraina i København 11. august kom det fram at Norge også stiller med instruktører til grunnleggende soldatutdanning som foregår i Storbritannia.